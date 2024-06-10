Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı! 10-30 Haziran özel hastanelere personel ve işçi alımı başladı

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Türkiye'deki özel hastaneler, sağlık sektöründe artan hizmet talebini karşılamak için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlar, hastanelerin ihtiyacı olan profesyonel ekipleri kurma hedefini gösteriyor. Özellikle Konya/Selçuklu başta olmak üzere Türkiye genelindeki birçok özel hastaneye, çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirilecektir. İşte bu pozisyonlar ve iş başvurusu süreçleri hakkında detaylar.

Temizlik Görevlisi (Hastane) Özel hastanelerin en temel ihtiyaçlarından biri temizlik görevlileridir. Hijyenin son derece önemli olduğu hastane ortamlarında temizlik görevlileri, hastanenin birçok bölümünde çalışarak temiz ve steril bir çevre sağlamakla sorumludur. Konya/Selçuklu bölgesindeki bir hastane için toplamda 5 açık pozisyon bulunmaktadır. Başvurular il genelinde kabul edilmekte olup, adayların detaylı bilgiye ulaşabilmeleri için ilgili işe alım platformuna üye girişi yapmaları gerekmektedir. Kamuya zabıta memuru ve işçi alımı başladı! 7-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu!