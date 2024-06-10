En az 28.350 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 10-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları açıklandı

İş arayan vatandaşlar için büyük önem taşıyan İŞKUR, çeşitli sektörlerde sunduğu iş imkanlarıyla her kesimden insanın kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle yeni yayımlanan personel alım ilanıyla hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede pozisyonlar sunulmaktadır. Bu haberimizde, İŞKUR'un sunduğu fırsatları, başvuru detaylarını ve alım yapılacak kadroları derinlemesine ele alacağız. Büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı için başvuru şartları ve detaylar işte burada...