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Bankalara müşteri hizmetleri temsilcisi, gişe memuru, şoför, güvenlik, sekreter alımı başladı! İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank banka personel alımı başvuru şartları

Türkiye'deki ekonomik büyüme istihdam sağlama çabalarını destekleyici nitelikte. Bu anlamda Türkiye'nin önde gelen birçok bankası, geniş çaplı personel alım ilanları yayınladı. Akbank, İş Bankası, ICBC Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, ING Bank, Alternatif Bank, Odea Bank ve Yapı Kredi Bankası, çeşitli pozisyonlar için yüzlerce yeni çalışan arıyor. Bu alımlar, çeşitli bölgelerde ve farklı uzmanlık alanlarında gerçekleşecek.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 12:34 Güncelleme 10 Haziran 2024, 12:34
Bankalara müşteri hizmetleri temsilcisi, gişe memuru, şoför, güvenlik, sekreter alımı başladı! İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank banka personel alımı başvuru şartları

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Bankalar, farklı niteliklere sahip adaylar için çeşitli pozisyonlar sunmaktadır. Genel olarak, banka memuru, müşteri temsilcisi, kredi analisti, risk yöneticisi ve daha birçok farklı pozisyon için alım yapılıyor. Bu pozisyonlar için gerekli olan özel şartlar ve nitelikler ilanlarda belirtilmektedir. Örneğin, mühendis veya tekniker pozisyonları için ilgili bölümlerden mezun olmak gerekebilirken, müşteri hizmetleri pozisyonları için iyi derecede iletişim becerileri ve müşteri yönetimi deneyimi ön plana çıkmaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ortaöğretim mezunu olmak.

Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedeflemek.

Bankacılık ürünleri, kredi değerlendirme ve finansmanı konularında bilgi sahibi olmak.

Satış yetkinliği yüksek ve hedef odaklı çalışabilen.

Risk yönetiminde deneyimli.

Dinamik çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın.

Müşteri ve sonuç odaklı düşünebilen.

Analitik düşünce yapısına ve etkin iletişim becerilerine sahip.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İlgilenen adaylar, bankaların resmi kariyer sayfaları üzerinden online olarak başvuruda bulunabilirler. Her bankanın başvuru süreci farklılık göstermekle birlikte, genellikle bir özgeçmiş yüklemek ve bazı durumlarda banka tarafından hazırlanan online sınavlara katılmak gerekebilir. Aşağıda, bankalara başvuru yapabileceğiniz internet adresleri verilmiştir:

Akbank: "https://kariyer.akbank.com/JobSearchMaster"

İş Bankası: "https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi"

ICBC Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/icbc-turkey-2000-10978"

QNB Finansbank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/qnb-finansbank-1125-1359"

Şekerbank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/sekerbank-1466-5108"

TEB: "https://www.kariyer.net/firma-profil/teb-1126-1370"

ING Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/ing-turkiye-19589-10526"

Odea Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/odea-bank-a-s-35622-28158"

Yapı Kredi Bankası: "https://www.kariyer.net/firma-profil/yapi-kredi-2108-12166"

İşe Alım Süreçleri Nasıl İlerliyor?

Bankaların işe alım süreçleri genellikle çok aşamalıdır. İlk olarak, online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında uygun görülen adaylar, genellikle telefon veya video mülakatına davet edilirler. Bu mülakatlar, adayların genel yeterlilikleri ve pozisyonun gerektirdiği özel bilgi ve becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek için yapılır. Mülakat aşamasını başarıyla geçen adaylar, daha sonra yüz yüze mülakat veya grup mülakatlarına davet edilebilir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlardır:

  • İlanlardaki nitelik ve şartları dikkatlice inceleyin.
  • Özgeçmişinizi ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre özelleştirin.
  • Başvuru sırasında tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.
  • Mülakat sürecine iyi hazırlanın, özellikle bankacılık sektörü ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olun.

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