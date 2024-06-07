ÖSYM YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman yatacak? YKS gözetmen ücreti kaç TL 2024? YKS sınav görevli ücretleri bu yıl ne kadar oldu?

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavında görev alacak olan salon başkanları, gözetmenler, yedek gözetmenler, bina sınav sorumluları, bina sınav sorumlusu yardımcıları, bina yöneticileri, bina yöneticisi yardımcıları ve yardımcı engelli gözetmenler, sınav öncesinde ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesindeki sınavlarda görev alan vatandaşlar için, YKS gözetmen ücretleri belirlendi. İşte detaylar...