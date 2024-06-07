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ÖSYM YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman yatacak? YKS gözetmen ücreti kaç TL 2024? YKS sınav görevli ücretleri bu yıl ne kadar oldu?

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024 YKS sınavında gözetmen olarak görev alacak vatandaşlar, sınav öncesinde ücretlerin ne kadar olacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen YKS gözetmen ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. İşte 2024 YKS görevli ve gözetmen ücretleri ile ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 23:15 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:16
ÖSYM YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman yatacak? YKS gözetmen ücreti kaç TL 2024? YKS sınav görevli ücretleri bu yıl ne kadar oldu?

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8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavında görev alacak olan salon başkanları, gözetmenler, yedek gözetmenler, bina sınav sorumluları, bina sınav sorumlusu yardımcıları, bina yöneticileri, bina yöneticisi yardımcıları ve yardımcı engelli gözetmenler, sınav öncesinde ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesindeki sınavlarda görev alan vatandaşlar için, YKS gözetmen ücretleri belirlendi. İşte detaylar...

2024 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

YKS SINAV GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.

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