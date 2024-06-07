SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR hastaneler için personel alımlarına başladı! KPSS şartsız! Hasta kabul görevlisi, hastane temizlik personeli, hasta bakıcı alımı şartları

İŞKUR Türkiye genelinde hanelere önemli istihdam fırsatları sunan bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Özellikle sağlık sektöründe kritik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan yeni personel alımları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un sağladığı iş imkanları arasında sağlık sektöründe pek çok pozisyon bulunuyor. Bunlar arasında hasta kabul görevlisi, hastane temizlik personeli ve hasta bakıcı gibi görevler yer alıyor. Bu pozisyonlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir kapı açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 17:04 Güncelleme 08 Haziran 2024, 17:04
İŞKUR hastaneler için personel alımlarına başladı! KPSS şartsız! Hasta kabul görevlisi, hastane temizlik personeli, hasta bakıcı alımı şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, işsiz vatandaşları iş hayatına kazandırmak ve iş gücü piyasasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla önemli çalışmalar yürüten bir kamu kuruluşudur. 2024 yılı Haziran ayında, sağlık sektöründe kritik personel ihtiyacını karşılamak üzere hastanelere temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi alımları başlıyor. Başvuruların 7-30 Haziran tarihleri arasında kabul edileceği bu ilanlar, sektörde çalışmak isteyenlere büyük bir fırsat sunmaktadır.

Maaş ve İş Güvencesi

Sağlık sektöründe çalışmak, maddi açıdan da cazip fırsatlar sunmaktadır. İŞKUR'un temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için belirlediği 35.750 TL'lik maaş, iş arayanlar için çekici bir teşvik oluşturmaktadır. Ayrıca, sağlık sektörü sürekli olarak personel ihtiyacı duyan bir alan olduğu için iş güvencesi de yüksektir.

Sağlık Sektöründe Çalışmanın Avantajları

Sağlık sektöründe çalışmak, birçok avantajı beraberinde getirir. İş güvencesi, mesleki tatmin ve kariyer gelişimi fırsatları, bu sektörün sunduğu başlıca avantajlar arasındadır. Ayrıca, insanlara yardım etmenin getirdiği manevi tatmin, sağlık sektöründe çalışmanın en büyük avantajlarından biridir. Farklı uzmanlık alanlarına yönelme ve kariyer basamaklarını hızla tırmanma fırsatı da sağlık sektöründe mümkündür.

İŞKUR Üzerinden Hasta Kabul Görevlisi, Hastane Temizlik Personeli ve Hasta Bakıcı Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR'a Üyelik ve Giriş

  1. Üyelik Oluşturma: İŞKUR'un resmi web sitesine (www.iskur.gov.tr) gidin ve sağ üst köşede yer alan "Üye Ol" butonuna tıklayın. Gerekli bilgileri doldurarak üyelik işlemini tamamlayın.
  2. Giriş Yapma: Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, ana sayfada sağ üst köşede bulunan "Giriş Yap" butonuna tıklayın. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

İş Arama ve Başvuru Yapma

  1. İş Arama:

    • Giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan "İş Arayan" sekmesine tıklayın.
    • "Açık İş İlanları" bölümüne gidin.
    • Arama kriterleri bölümünde iş pozisyonunu belirlemek için "Meslek" kutucuğuna aradığınız pozisyonu yazın. Örneğin, "Hasta Kabul Görevlisi", "Hastane Temizlik Personeli" veya "Hasta Bakıcı" yazabilirsiniz.
    • İl ve ilçe gibi diğer kriterleri de belirleyerek "Ara" butonuna tıklayın.

  1. İlanları İnceleme:

    • Karşınıza çıkan iş ilanlarını inceleyin. İlan detaylarına girmek için ilanın üzerine tıklayın.
    • İlanın ayrıntılarında iş tanımı, aranan nitelikler, çalışma koşulları gibi bilgileri dikkatlice okuyun.

  1. Başvuru Yapma:

    • Başvurmak istediğiniz ilanı seçtikten sonra, ilanın detay sayfasında "Başvur" butonuna tıklayın.
    • İŞKUR sisteminde özgeçmişiniz (CV) yoksa, sizden özgeçmiş bilgilerinizi doldurmanız istenecektir. Özgeçmişinizi doldurarak kaydedin.
    • Başvurunuzu tamamlamak için gerekli adımları takip edin ve başvurunuzu onaylayın.

Önemli Noktalar

  • Bilgilerinizi Güncel Tutun: İŞKUR profilinizdeki bilgilerin güncel ve doğru olmasına dikkat edin. Özellikle iletişim bilgilerinizin doğru olması, işverenlerin size ulaşabilmesi açısından önemlidir.
  • Başvuru Takibi: Başvuru yaptıktan sonra, İŞKUR sisteminde "Başvurularım" sekmesinden başvurularınızı takip edebilirsiniz.
  • Gerekli Belgeler: Başvuru sırasında veya sonrasında işverenler sizden bazı belgeler isteyebilir. Bu belgeleri hazırlıklı bulundurmanız başvuru sürecinizi hızlandıracaktır.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız

Hastane temizlik personeli Alımı İlanları İçin Tıklayınız

Hasta bakıcı alımı Alımı İlanları İçin Tıklayınız

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da sel! Yollar göle döndü: Bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı araçlar suya gömüldü
Başkan Erdoğan’dan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar
Türk Telekom
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Büyükçekmece’deki Sedef Güler cinayetinde itiraf geldi: Zincirle bağlayıp denize attık
Aziz Yıldırım’dan flaş açıklamalar! Herkes bunu düşünüp oy kullansın
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
CANLI | Fenerbahçe’de tarihi gün: İlk raunt gergin başladı! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti! Yönetim ibra edildi
Başkan Erdoğan’dan ihracatçılara müjde: Döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40’tan 30’a indirdik
İstanbul’daki D-8 zirvesinden Gazze’de ateşkes çağrısı: İsrail’i durdurun
Bir şehir iki farklı uygulama: Yalova’da YKS’ye 2 dakika geç kalan öğrenciler sınava alındı 6 dakika geç gelen öğrenci içeri alınmadı
Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak
YKS’de ilk oturum sona erdi! 3 milyon aday ter döktü! Sınavda bir ilk! Arda Güler giremedi genç millilere özel karar çıktı
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transfer listesini yönetime sundu! 3 sürpriz isim
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Masada hangi konular var? Özgür Özel’den ziyaret için özel sipariş
SON DAKİKA