İŞKUR hastaneler için personel alımlarına başladı! KPSS şartsız! Hasta kabul görevlisi, hastane temizlik personeli, hasta bakıcı alımı şartları

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İŞKUR, işsiz vatandaşları iş hayatına kazandırmak ve iş gücü piyasasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla önemli çalışmalar yürüten bir kamu kuruluşudur. 2024 yılı Haziran ayında, sağlık sektöründe kritik personel ihtiyacını karşılamak üzere hastanelere temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi alımları başlıyor. Başvuruların 7-30 Haziran tarihleri arasında kabul edileceği bu ilanlar, sektörde çalışmak isteyenlere büyük bir fırsat sunmaktadır.

Maaş ve İş Güvencesi Sağlık sektöründe çalışmak, maddi açıdan da cazip fırsatlar sunmaktadır. İŞKUR'un temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için belirlediği 35.750 TL'lik maaş, iş arayanlar için çekici bir teşvik oluşturmaktadır. Ayrıca, sağlık sektörü sürekli olarak personel ihtiyacı duyan bir alan olduğu için iş güvencesi de yüksektir.