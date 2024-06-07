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7-30 Haziran özel hastanelere personel ve işçi alımı başladı: Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı!

Türkiye genelindeki özel hastaneler için personel ve işçi alım ilanları yayımlandı. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu ilanlar, hastanelerin çeşitli departmanlarında görev alacak yetenekli ve deneyimli adayları arıyor. İşte, Türkiye genelindeki özel hastanelerde çalışma imkanı sunan personel ve işçi alım ilanlarının detayları...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 08:44 Güncelleme 07 Haziran 2024, 08:45
7-30 Haziran özel hastanelere personel ve işçi alımı başladı: Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı!

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Türkiye'deki özel hastaneler, sağlık sektöründe artan hizmet talebini karşılamak için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlar, hastanelerin ihtiyacı olan profesyonel ekipleri kurma hedefini gösteriyor. Özellikle Konya/Selçuklu başta olmak üzere Türkiye genelindeki birçok özel hastaneye, çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirilecektir. İşte bu pozisyonlar ve iş başvurusu süreçleri hakkında detaylar.

Temizlik Görevlisi (Hastane)

Özel hastanelerin en temel ihtiyaçlarından biri temizlik görevlileridir. Hijyenin son derece önemli olduğu hastane ortamlarında temizlik görevlileri, hastanenin birçok bölümünde çalışarak temiz ve steril bir çevre sağlamakla sorumludur. Konya/Selçuklu bölgesindeki bir hastane için toplamda 5 açık pozisyon bulunmaktadır. Başvurular il genelinde kabul edilmekte olup, adayların detaylı bilgiye ulaşabilmeleri için ilgili işe alım platformuna üye girişi yapmaları gerekmektedir.

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Hasta Danışmanı

Hasta danışmanları, hastane ziyaretçilerini karşılayan ve onlara yönlendirme yaparak gereken bilgileri veren kişilerdir. Özellikle hastane ortamında hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini artıran bu pozisyon için 10 açık pozisyon bulunmaktadır. Adaylar, pozisyon hakkında daha fazla bilgi almak için sisteme üye girişi yapmalıdır.

Acil Tıp Teknisyeni

Acil tıp teknisyenleri, acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hayati önem taşıyan bir görevi üstlenirler. Bu pozisyon için de 10 açık pozisyon mevcuttur. Başvuru yapacak adayların acil tıp teknisyenliği alanında eğitim almış olmaları ve ilgili sertifikalara sahip olmaları beklenmektedir.

Paramedik / Ambulans ve Acil Bakım / İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

Bu pozisyonlar da, acil sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez elemanları arasında yer alır. Özellikle ambulans hizmetlerinde görev alacak paramedikler için de 10 açık pozisyon duyurulmuştur. Adayların ilgili sağlık eğitimlerini tamamlamış ve gerekli lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.

Ebe

Doğumhanelerde çalışacak ebeler için de 10 açık pozisyon bulunmaktadır. Bu pozisyon, özellikle anne ve bebek sağlığını korumak ve doğum sürecinde aktif rol oynamakla ilgilidir.

Hemşire

Hemşirelik, hastanelerin temel sağlık hizmetlerini yürüten önemli bir kadrodur. Özellikle özel hastanelerde hemşire ihtiyacı, geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Bu alanda da 10 açık pozisyon mevcuttur.

İşte Türkiye genelindeki özel hastanelerin açık pozisyonları ve ilan detayları sıralı bir şekilde:

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane)

    • Konum: Konya / Selçuklu
    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 5
    • Başvuru: İl Geneli
    • Ek Bilgi: İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapılması gerekmektedir.

  2. Hasta Danışmanı

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10
    • Ek Bilgi: İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapılması gerekmektedir.

  3. Acil Tıp Teknisyeni

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10
    • Ek Bilgi: İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapılması gerekmektedir.

  4. Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10
    • Ek Bilgi: İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapılması gerekmektedir.

  5. Ebe

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10
    • Ek Bilgi: İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapılması gerekmektedir.

  6. Hemşire

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10
    • Ek Bilgi: İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapılması gerekmektedir.

İŞKUR üzerinden hastane alımı ilanlarına başvuru yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

  • Öncelikle, eğer daha önce İŞKUR'a kayıt olmadıysanız, İŞKUR'un resmi internet sitesine (www.iskur.gov.tr) giderek "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir.
  • Kayıt işlemi sırasında TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekecektir.

2. İŞKUR'a Giriş Yapma

  • İŞKUR'a kayıt olduktan sonra, kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

3. İş İlanlarını Araştırma

  • Ana sayfada yer alan "İş Arama" menüsüne tıklayın.
  • Açılan sayfada, iş arama kriterlerini belirleyin. Örneğin, "Çalışma Alanı" bölümüne "sağlık", "Meslek" kısmına "hemşire", "temizlik görevlisi" gibi hastane alımlarına uygun pozisyonları yazabilirsiniz.
  • "İl" veya "ilçe" seçerek, yerel bazda arama yapabilirsiniz.

4. İlanlara Başvuru Yapma

  • Arama sonuçlarından ilginizi çeken ilanlara tıklayın. İlan detayları içerisinde, pozisyonun nitelikleri, aranan özellikler ve diğer önemli bilgiler yer alacaktır.
  • İlan detayları sayfasında, başvuru için gereken şartları kontrol edin ve "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

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