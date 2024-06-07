7-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 27.990 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İş arayan vatandaşlar için büyük bir öneme sahip olan İŞKUR, çeşitli sektörlerde sunduğu iş imkanlarıyla her kesimden bireyin kariyer hedeflerine ulaşmasına destek olmaktadır. Özellikle son yayımlanan personel alım ilanı ile hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede pozisyonlar sunulmaktadır. Bu yazımızda, İŞKUR'un sağladığı fırsatları, başvuru süreçlerini ve alım yapılacak kadroları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımları için gerekli başvuru şartları ve tüm detaylar burada.