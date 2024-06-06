Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarına nereden bakılır? PERTEM MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2024! MSÜ için AYT-TYT gerekli mi, zorunlu mu?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
MSÜ yerleştirme sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden adayların erişimine açılacak.
MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
MSÜ, YKS AYT VE TYT İSTİYOR MU?
2024 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;
Harp Okulları için; 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girilmesi gerekiyor.
2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girilmesi gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),
ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.