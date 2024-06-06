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Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarına nereden bakılır? PERTEM MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2024! MSÜ için AYT-TYT gerekli mi, zorunlu mu?

Her gün birçok kişi, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) tercih sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı'ndan sonra tercihlerini yapan adaylar, MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Adaylar, gelecekleri için büyük önem taşıyan bu sonuçları öğrenmek üzere sürekli güncellemeleri takip ediyorlar. Peki Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarına nereden bakılır? MSÜ için AYT-TYT gerekli mi, zorunlu mu?

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 11:09 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:09
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarına nereden bakılır? PERTEM MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2024! MSÜ için AYT-TYT gerekli mi, zorunlu mu?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercih sonuçları, adaylar arasında heyecanla bekleniyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen tercihlerin ardından, adaylar sonuçları sorgulamak için sabırsızlanıyor.

MSÜ TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan Milli Savunma Üniversitesi tercihleri tamamlandı. Sıra sonuç adımında. Geçtiğimiz dönemlere bakarak MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih takip ediliyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 20 Haziran günü açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizdeki yerini alacak. Peki, nasıl sorgulanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSÜ yerleştirme sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden adayların erişimine açılacak.

MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ, YKS AYT VE TYT İSTİYOR MU?

2024 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için; 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girilmesi gerekiyor.

2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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