İŞKUR 6-30 Haziran personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 27.970 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İş arayan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyan İŞKUR, çeşitli sektörlerde iş imkanları sunarak, her kesimden insanın kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle yeni yayımlanan personel alım ilanı ile hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede pozisyonlar sunulmaktadır. Bu haberimizde, İŞKUR'un sunduğu fırsatları, başvuru detaylarını ve alım yapılacak kadroları derinlemesine ele alacağız. İşte büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı için başvuru şartları ve detaylar...