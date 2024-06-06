Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı! O özel hastanelere personel ve işçi alımı

Türkiye genelindeki özel hastaneler için personel ve işçi alım ilanları yayımlandı.
Türkiye genelindeki özel hastaneler için personel ve işçi alım ilanları yayımlandı.
Özel hastanelerin en temel ihtiyaçlarından biri temizlik görevlileridir. Hijyenin son derece önemli olduğu hastane ortamlarında temizlik görevlileri, hastanenin birçok bölümünde çalışarak temiz ve steril bir çevre sağlamakla sorumludur. Konya/Selçuklu bölgesindeki bir hastane için toplamda 5 açık pozisyon bulunmaktadır. Başvurular il genelinde kabul edilmekte olup, adayların detaylı bilgiye ulaşabilmeleri için ilgili işe alım platformuna üye girişi yapmaları gerekmektedir.
Hasta danışmanları, hastane ziyaretçilerini karşılayan ve onlara yönlendirme yaparak gereken bilgileri veren kişilerdir. Özellikle hastane ortamında hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini artıran bu pozisyon için 10 açık pozisyon bulunmaktadır. Adaylar, pozisyon hakkında daha fazla bilgi almak için sisteme üye girişi yapmalıdır.
Acil tıp teknisyenleri, acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hayati önem taşıyan bir görevi üstlenirler. Bu pozisyon için de 10 açık pozisyon mevcuttur. Başvuru yapacak adayların acil tıp teknisyenliği alanında eğitim almış olmaları ve ilgili sertifikalara sahip olmaları beklenmektedir.
Bu pozisyonlar da, acil sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez elemanları arasında yer alır. Özellikle ambulans hizmetlerinde görev alacak paramedikler için de 10 açık pozisyon duyurulmuştur. Adayların ilgili sağlık eğitimlerini tamamlamış ve gerekli lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.
Doğumhanelerde çalışacak ebeler için de 10 açık pozisyon bulunmaktadır. Bu pozisyon, özellikle anne ve bebek sağlığını korumak ve doğum sürecinde aktif rol oynamakla ilgilidir.
Hemşirelik, hastanelerin temel sağlık hizmetlerini yürüten önemli bir kadrodur. Özellikle özel hastanelerde hemşire ihtiyacı, geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Bu alanda da 10 açık pozisyon mevcuttur.
Temizlik Görevlisi (Hastane)
Hasta Danışmanı
Acil Tıp Teknisyeni
Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri
Ebe
Hemşire
İŞKUR üzerinden hastane alımı ilanlarına başvuru yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:
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