6-30 Haziran 2024 iş ilanları: 35.550 TL maaşla meslek sahibi olun! İŞKUR hastanelere temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi arıyor!

İş arayanlar için sağlık sektörü yeni ve cazip fırsatlar sunuyor. İŞKUR, sağlık alanında geniş çaplı bir istihdam süreci başlattığını açıkladı. Bu alım, çeşitli sağlık pozisyonlarında yer almak isteyen herkes için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İşte İŞKUR'un sağlık sektörüne yönelik Haziran ayı iş ilanları ve bu fırsat hakkında bilmeniz gereken detaylar... Sağlık sektörü, sürekli gelişen ve büyüyen bir alan olarak dikkat çekmekte ve İŞKUR bu sektöre yönelik personel ihtiyacını karşılamak üzere geniş kapsamlı bir işe alım süreci başlatmıştır. Haziran ayı içinde gerçekleşecek olan bu büyük alım, hem yeni mezunları hem de alanında tecrübe sahibi profesyonelleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.