SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

VAKIFBANK sınav sonuç ekranı 2024: Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...

Vakıfbank'ın düzenlediği sınavın ardından katılımcılar, heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen sınav, pek çok aday için önemli bir adımı temsil ediyor. Ancak, bekleyiş devam ediyor ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu haline geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 10:02 Güncelleme 05 Haziran 2024, 10:02
VAKIFBANK sınav sonuç ekranı 2024: Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vakıfbank sınav sonuçları, adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmamış olsa da, yetkililerin sonuçların en kısa sürede duyurulması için çalıştığı biliniyor.



Vakıfbank sınav sonuçları, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Bt Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı çerçevesinde merak ediliyor.

18 Mayıs tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen sınava katılım gösteren adaylar, açıklanacak olan sonuçlara kilitlendi.

Peki, Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Vakıfbank sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler.

VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI 2024

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Bt Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı Sonuçlarının, önceki sınav sonuçları açıklama dönemi de göz önünde bulundurulduğunda bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası duyurdu: FAST sisteminde yeni dönem | 2. el araç alım-satım işlemleri için güvence...
PYD/YPG’den Suriye’nin kuzeyinde sinsi oyun! Irak’tan Türkiye’ye iş birliği mesajı geldi! Ateş çemberinde ABD faktörü
Koza Altın İşletmeleri
Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur...
ABD’den İsrail’e koruma kalkanı! Temsilciler Meclisi Netanyahu’ya yakalama talep eden UCM’ye yaptırım istedi: Sıra Washington’a da gelir
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti
Bülent Ersoy tasarrufa başladı! 18 kişilik ekibini 6’ya düşürdü
Van Başkale’de terör örgütü PKK’ya “BOZDOĞAN-41 darbesi: Demhat Şero Welat kod adlı İlyas Ayaz etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ’şampiyon’ ile bir araya geliyor! Külliye’de ’Galatasaray’ kabulü
PKK sokakları DEM Parti Meclis’i karıştırdı! Kavga dövüş kürsüyü işgal ettiler | AK Parti’den Meclis’te PKK istemiyoruz sloganları
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
Körfezden yatırım akacak| Yeni iş birlikleri gündemde! Suud Bakan Türkiye’ye geliyor! Çantasında neler var?
90’ların yıldızı Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! Başıboş köpek sorunu için önerilerini tek tek sıraladı! Seferberlik çağrısına destek verdi
SON DAKİKA