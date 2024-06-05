PERTEM MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2024! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarına nereden bakılır? MSÜ için AYT-TYT gerekli mi, zorunlu mu?

MSÜ, YKS AYT VE TYT İSTİYOR MU?

2024 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;



Harp Okulları için; 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girilmesi gerekiyor.



2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girilmesi gerekmektedir.