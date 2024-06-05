5-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 27.950 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İşkur , Türkiye genelindeki işsizlik sorununa çözüm üretmekte ve vatandaşları çeşitli iş pozisyonlarıyla buluşturarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. İşkur tarafından yayımlanan ilanlar, farklı nitelik ve becerilere sahip kişilere hitap eden çeşitlilikteki iş fırsatlarını içermektedir.

İŞKUR Üzerinden Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlar için çeşitli iş ilanları sunan önemli bir kurumdur. Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça basittir. İşte adım adım başvuru süreci:

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

Başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi şu şekilde yapılır: