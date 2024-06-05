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2024: EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA! EKPSS tercihleri başladı mı? 2024 Engelli kamu personeli (EKPSS) kurası ne zaman?

Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024'un heyecanı, adayların tercihlerini belirleme sürecine doğru ilerliyor. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sağlanacak bilgiler doğrultusunda tercih listelerini oluşturmak için sabırsızlanıyor. Sonuçlar geçtiğimiz haftalarda sonuç.osym.gov.tr adresinden duyurulmuş ve adayların puan durumlarına erişim sağlanmıştı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 05 Haziran 2024, 09:41
2024: EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA! EKPSS tercihleri başladı mı? 2024 Engelli kamu personeli EKPSS kurası ne zaman?

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Bu önemli adımdan sonra, adaylar tercihlerini belirleme aşamasına gelmiş durumdalar. ÖSYM'nin EKPSS tercih kılavuzu 2024'ün yayımlanması bekleniyor. Bu kılavuz, adaylara tercih süreci hakkında detaylı bilgi sağlayacak ve hangi pozisyonlar için tercih yapabileceklerini belirleyecek önemli bir kaynak olacak.

2024-EKPSS: Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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