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TYP ile 11 ilde KPSS'siz temizlikçi alımı başlıyor! İŞKUR 4-30 Haziran 2024 başvuruları açıldı! Antalya, Osmaniye, Yozgat...

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında camilere yeni personel alımları yapılacağı açıklandı. Antalya, Osmaniye, Yozgat, Aydın, Tunceli, Bursa, Konya, Amasya, Giresun, Hatay ve Bilecik illerinde gerçekleştirilecek alımlarda, kontenjan dağılımı ve başvuru şartları detaylarıyla duyuruldu.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 11:05 Güncelleme 04 Haziran 2024, 11:05
TYP ile 11 ilde KPSS’siz temizlikçi alımı başlıyor! İŞKUR 4-30 Haziran 2024 başvuruları açıldı! Antalya, Osmaniye, Yozgat...

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İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli illerde camilere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular başlamış olup, Antalya, Osmaniye, Yozgat, Aydın, Tunceli, Bursa, Konya, Amasya, Giresun, Hatay ve Bilecik illerinde yapılacak alımların kontenjan dağılımı ve başvuru şartları detaylarıyla açıklandı.

Kontenjan Dağılımı

11 ilde yapılacak alımların kontenjan dağılımı şu şekilde olacak:

Antalya Muratpaşa İlçe Müftülüğü: 22 personel (TYP başvuru numarası: 320477)

Osmaniye Merkez Osmaniye İl Müftülüğü: 5 personel (TYP başvuru numarası: 320577)

Yozgat Akdağmadeni İlçe Müftülüğü: 6 personel (TYP başvuru numarası: 320480)

Yozgat Yerköy İlçe Müftülüğü: 5 personel (TYP başvuru numarası: 320481)

Yozgat Merkez Yozgat İl Müftülüğü: 5 personel (TYP başvuru numarası: 320482)

Aydın Efeler Aydın İl Müftülüğü: 15 personel (TYP başvuru numarası: 320483)

Tunceli Merkez Tunceli İl Müftülüğü: 5 personel (TYP başvuru numarası: 320487)

Bursa Osmangazi Bursa İl Müftülüğü: 10 personel (TYP başvuru numarası: 320576)

Konya Selçuklu Konya İl Müftülüğü: 37 personel (TYP başvuru numarası: 320488)

Amasya Merkez Amasya İl Müftülüğü: 7 personel (TYP başvuru numarası: 320489)

Giresun Merkez Giresun İl Müftülüğü: 22 personel (TYP başvuru numarası: 320493)

Hatay Antakya Hatay Valiliği: 650 personel (TYP başvuru numarası: 320512)

Bilecik Merkez Bilecik İl Müftülüğü: 7 personel (TYP başvuru numarası: 320514)

Başvuru Şartları

TYP kapsamında yapılacak alımlar için başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Emekli ve yaşlı aylığı almıyor olmak

TYP'de geçirilen sürelere dair şartları taşımak

Açıköğretim hariç öğrenci olmamak

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular, TYP başvuru ekranı üzerinden veya ALO 170 numarasından yapılabilecek. Başvurular için son tarih 3 Haziran, 4 Haziran ve 5 Haziran olarak belirlenmiştir. Başvuruların yapılacağı ekran için TYP başvuru ekranı linkine tıklayabilirsiniz.

Başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayan adaylar, kontenjan dahilinde değerlendirmeye alınacak ve uygun görülen adaylar istihdam edilecektir.

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