TYP ile 11 ilde KPSS’siz temizlikçi alımı başlıyor! İŞKUR 4-30 Haziran 2024 başvuruları açıldı! Antalya, Osmaniye, Yozgat...

Emekli ve yaşlı aylığı almıyor olmak

TYP kapsamında yapılacak alımlar için başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular, TYP başvuru ekranı üzerinden veya ALO 170 numarasından yapılabilecek. Başvurular için son tarih 3 Haziran, 4 Haziran ve 5 Haziran olarak belirlenmiştir. Başvuruların yapılacağı ekran için TYP başvuru ekranı linkine tıklayabilirsiniz.

Başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayan adaylar, kontenjan dahilinde değerlendirmeye alınacak ve uygun görülen adaylar istihdam edilecektir.