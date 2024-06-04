SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

En az 27.869 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 4-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

İş arayan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyan İŞKUR, çeşitli sektörlerde iş imkanları sunarak, her kesimden insanın kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle yeni yayımlanan personel alım ilanı ile hem kamu hem de özel sektörde, geniş bir yelpazede pozisyonlar sunulmaktadır. Bu haberimizde, İŞKUR'un sunduğu fırsatları, başvuru detaylarını ve alım yapılacak kadroları derinlemesine ele alacağız. İşte büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 11:03 Güncelleme 04 Haziran 2024, 11:03
En az 27.869 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 4-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İşkur, Türkiye genelindeki işsizlik sorununa çözüm üretmekte ve vatandaşları çeşitli iş pozisyonlarıyla buluşturarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. İşkur tarafından yayımlanan ilanlar, farklı nitelik ve becerilere sahip kişilere hitap eden çeşitlilikteki iş fırsatlarını içermektedir.

İŞKUR Üzerinden Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlar için çeşitli iş ilanları sunan önemli bir kurumdur. Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça basittir. İşte adım adım başvuru süreci:

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

Başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi şu şekilde yapılır:

  1. İnternet Üzerinden Kayıt: İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. Yeni Üyelik Oluşturma: Ana sayfada sağ üst köşede bulunan "İş Arayan" menüsüne tıklayın ve "Üye Ol" seçeneğini seçin.
  3. Bilgileri Doldurma: Gerekli kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri, eğitim durumu vb.) doldurun ve kaydınızı tamamlayın.

2. İş İlanlarını Arama

Kayıt olduktan sonra, ilgilendiğiniz iş ilanlarını arayabilirsiniz:

  1. Giriş Yapma: İŞKUR ana sayfasında "Giriş Yap" butonuna tıklayarak, T.C. kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapın.
  2. İş İlanları: Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" bölümüne gidin.
  3. Filtreleme: İlgilendiğiniz pozisyona (büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi vb.) göre arama yapın. Arama kriterlerinizi belirleyerek (şehir, sektör, pozisyon, eğitim durumu vb.) uygun ilanları filtreleyin.

3. Başvuru Yapma

İlgilendiğiniz ilanı bulduktan sonra başvuru işlemlerine geçebilirsiniz:

  1. İlan Detaylarını İnceleme: İlgilendiğiniz iş ilanının üzerine tıklayarak detaylarını inceleyin. Başvuru şartları, istenen belgeler ve son başvuru tarihini kontrol edin.
  2. Başvuru Yap: İlanın alt kısmında bulunan "Başvur" butonuna tıklayarak başvuru işlemini başlatın.
  3. Gerekli Bilgileri Tamamlama: Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Gerekli belgeleri (özgeçmiş, diploma, sertifikalar vb.) sisteme yükleyin.

4. Başvurunun Takibi

Başvurunuzu yaptıktan sonra süreci takip etmek önemlidir:

  1. Başvuru Durumu: İŞKUR sisteminde "Başvurularım" bölümüne girerek başvurularınızın durumunu kontrol edebilirsiniz.
  2. Geri Bildirim: İşverenin geri bildirimlerini ve mülakat davetlerini düzenli olarak kontrol edin. İŞKUR hesabınızdaki mesajlar bölümünden veya e-posta yoluyla bilgilendirilebilirsiniz.

5. Mülakat ve İşe Alım Süreci

Başvurunuz olumlu değerlendirildiğinde mülakat süreci başlayacaktır:

  1. Mülakat Daveti: İşveren tarafından mülakata davet edildiğinizde, belirtilen tarih ve saatte mülakata katılın.
  2. Mülakat Hazırlığı: Mülakat öncesi iş ilanı ve işveren hakkında detaylı bilgi edinin. Hazırlıklı ve profesyonel bir şekilde mülakata katılın.
  3. Sonuçların Takibi: Mülakat sonucunu takip edin ve işverenin geri dönüşünü bekleyin. Olumlu sonuçlanırsa, işe başlama sürecinizi tamamlayın.

Temizlik Personeli Alımı

Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları gerçekleştirilecek. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.

Temizlik Personeli Alımı İçin Tıklayınız

Büro Personeli Alımı

Ofis işlerine ilgi duyan ve büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacak. Bu pozisyonda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenlemek, belge ve dokümanları yönetmek gibi görevler üstlenecekler.

Büro Personeli Alımı İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi Alımı

Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları için alımlar yapılacak. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlama, giriş-çıkışları denetleme gibi sorumlulukları üstlenecekler.

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven enerjide tarihi adımlar atan Berat Albayrak’ı hedef aldı: Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık...
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
Küçükçekmece’deki bina deniz kumu yüzünden mi çöktü? İstanbul’da kaç riskli bina var? Dikkat çeken Zeytinburnu uyarısı
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Menajeri duyurdu
İsrail Refah’ta drone ile insan avlıyor! Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi’den dünyaya çağrı: Burada durum çok kötü
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Normalin 8-12 derece üzerinde olacak! Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da sis etkili oluyor
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
SON DAKİKA