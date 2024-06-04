En az 27.869 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 4-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

İşkur, Türkiye genelindeki işsizlik sorununa çözüm üretmekte ve vatandaşları çeşitli iş pozisyonlarıyla buluşturarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. İşkur tarafından yayımlanan ilanlar, farklı nitelik ve becerilere sahip kişilere hitap eden çeşitlilikteki iş fırsatlarını içermektedir.
İŞKUR Üzerinden Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımına Nasıl Başvuru Yapılır?
İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlar için çeşitli iş ilanları sunan önemli bir kurumdur. Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça basittir. İşte adım adım başvuru süreci:
1. İŞKUR'a Kayıt Olma
Başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi şu şekilde yapılır:
- İnternet Üzerinden Kayıt: İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresine gidin.
- Yeni Üyelik Oluşturma: Ana sayfada sağ üst köşede bulunan "İş Arayan" menüsüne tıklayın ve "Üye Ol" seçeneğini seçin.
- Bilgileri Doldurma: Gerekli kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri, eğitim durumu vb.) doldurun ve kaydınızı tamamlayın.
2. İş İlanlarını Arama
Kayıt olduktan sonra, ilgilendiğiniz iş ilanlarını arayabilirsiniz:
- Giriş Yapma: İŞKUR ana sayfasında "Giriş Yap" butonuna tıklayarak, T.C. kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapın.
- İş İlanları: Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" bölümüne gidin.
- Filtreleme: İlgilendiğiniz pozisyona (büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi vb.) göre arama yapın. Arama kriterlerinizi belirleyerek (şehir, sektör, pozisyon, eğitim durumu vb.) uygun ilanları filtreleyin.