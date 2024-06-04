PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

4-30 Haziran İŞKUR hastanelere temizlik görevlisi alımı ilanları geldi: İşte hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alım başvuru şartları

Türkiye genelinde birçok ilde, hastanelere temizlik görevlisi alımı konusunda önemli duyurular yapılmaktadır. Kamu ve özel hastaneler, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla yeni temizlik personeli alımları gerçekleştirmektedir. Bu duyurular, hem iş arayanlar hem de sağlık sektöründe hijyen ve temizlik standartlarının önemini bilenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İşte bu alım süreciyle ilgili bilinmesi gereken önemli noktalar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:38 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:49
4-30 Haziran İŞKUR hastanelere temizlik görevlisi alımı ilanları geldi: İşte hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alım başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu alımlar, hastanelerin temizlik ve hijyen standartlarını korumak ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kamu ve özel hastanelerinin ihtiyaç duyduğu temizlik personeli, hastane ortamının temizliği ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu alımlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır.

Hastanelerde temizlik görevlisi olarak çalışacak personel, hastane ortamının temiz ve hijyenik olmasını sağlamakla yükümlü olacaklardır. Bu görevler, hasta odalarının, poliklinik alanlarının, ameliyathanelerin ve diğer genel kullanım alanlarının temizlenmesini içerebilir. Temizlik personelinin bu görevleri yerine getirirken belirli sağlık ve güvenlik standartlarına uymaları beklenmektedir.

Temizlik Görevlisi Alımı İçin Başvuru Şartları

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Adaylar, İŞKUR üzerinden gerekli bilgileri doldurarak ve istenen belgeleri yükleyerek başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması için şartların dikkatlice yerine getirilmesi önemlidir.

İŞKUR İlanları ve Online Başvuru

İŞKUR üzerinden yayınlanan temizlik görevlisi alımı ilanları, çeşitli hastaneler için farklı nitelik ve şartlarda personel taleplerini içermektedir. Bu ilanlara İŞKUR'un resmi web sitesi olan "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilir ve online olarak başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilanlar, detaylı bilgileri ve başvuru için gerekli adımları içerir.

Türkiye Genelinde Alım Yapılacak İller ve İlanlar

İşte hastaneler için İŞKUR üzerinden yayınlanan bazı temizlik görevlisi alımı ilanları:

Temizlik Görevlisi (Hastane) - İstanbul - 26.06.2024 - Ref. No: 00008323543

Temizlik Görevlisi (Hastane) - Hatay - 25.06.2024 - Ref. No: 00008326463

Temizlik Görevlisi (Hastane) - İzmir - 24.06.2024 - Ref. No: 00008319231

Temizlik Görevlisi (Hastane) - İstanbul - 22.06.2024 - Ref. No: 00008318472

Temizlik Görevlisi (Hastane) - Eskişehir - 21.06.2024 - Ref. No: 00008314899

Temizlik Görevlisi (Hastane) - Antalya - 18.06.2024 - Ref. No: 00008178909

Temizlik Görevlisi (Hastane) - İstanbul - 14.06.2024 - Ref. No: 00008299017

Temizlik Görevlisi (Hastane) - Ankara - 13.06.2024 - Ref. No: 00008294417

Temizlik Görevlisi (Hastane) - Konya - 12.06.2024 - Ref. No: 00008287936

Temizlik Görevlisi (Hastane) - İstanbul - 10.06.2024 - Ref. No: 00008291729

Temizlik Görevlisi (Hastane) - İstanbul - 7.06.2024 - Ref. No: 00008275234

Temizlik Görevlisi (Hastane) - İstanbul - 6.06.2024 - Ref. No: 00008272599

Temizlik Görevlisi (Hastane) - Muğla - 4.06.2024 - Ref. No: 00008264429

Temizlik Görevlisi (Hastane) - Bursa - 4.06.2024 - Ref. No: 00008265127

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Temizlik görevlisi alımı için başvuru şartları nelerdir?

Başvuru şartları, İŞKUR ilanlarında detaylı olarak belirtilmiştir. Genellikle temizlik görevlisi pozisyonları için belirli bir eğitim seviyesi ve sağlık şartları gerekmektedir.

2. Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar, gerekli bilgileri doldurarak ve istenen belgeleri yükleyerek başvurularını tamamlayabilirler.

3. Hangi illerde temizlik görevlisi alımı yapılmaktadır?

Temizlik görevlisi alımları, Türkiye'nin birçok ilinde yapılmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve daha birçok ilde alımlar gerçekleştirilecektir.

4. Temizlik görevlilerinin görevleri nelerdir?

Temizlik görevlileri, hastane ortamının temiz ve hijyenik olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu görevler arasında hasta odalarının, poliklinik alanlarının, ameliyathanelerin ve diğer genel kullanım alanlarının temizlenmesi yer almaktadır.

5. Temizlik görevlisi alım süreci ne kadar sürmektedir?

Başvuru süreci ve değerlendirmeler, İŞKUR ve ilgili hastaneler tarafından belirlenen süreler içerisinde tamamlanmaktadır. Başvuru tarihleri ve süreçler, ilanlarda belirtilmiştir.

En az 19.881 TL kazanma fırsatı başladı! İşte başvuru koşulları
33.850 TL maaşla yeni yılda meslek sahibi olun!
Hastane ve şehir hastanelerine KPSS şartsız personel alımı
İŞKUR'dan Türkiye geneli işçi alım ilanları geldi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
Küçükçekmece’deki bina deniz kumu yüzünden mi çöktü? İstanbul’da kaç riskli bina var? Dikkat çeken Zeytinburnu uyarısı
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Menajeri duyurdu
İsrail Refah’ta drone ile insan avlıyor! Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi’den dünyaya çağrı: Burada durum çok kötü
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Normalin 8-12 derece üzerinde olacak! Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da sis etkili oluyor
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!
Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
SON DAKİKA