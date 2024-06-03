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MEBBİS il dışı atama başvuru ekranı 2024: Öğretmen iller arası tayin atama başvurusu nasıl yapılır? personel.meb.gov.tr il dışı atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı. Bu kapsamda, kadrolu öğretmenler, bulundukları illerden farklı illere tayin isteğinde bulunabilecekler.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:03
MEBBİS il dışı atama başvuru ekranı 2024: Öğretmen iller arası tayin atama başvurusu nasıl yapılır? personel.meb.gov.tr il dışı atama takvimi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Öğretmenlerin merakla beklediği bu duyuru ile başvuru ve atama takvimi de belli oldu. Peki, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak ve atamalar ne zaman gerçekleşecek?

MEB tarafından il içi atamalarının sona ermesinin ardından gözler il dışı yani iller arası atama tarihlerine çevrildi. Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için tarih açıklandı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NE ZAMAN?

İl dışı atamalar 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

A. Başvuru Şartları
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1'inci ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1'inci ve 2'nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış
olmak şartları aranacaktır.

Atamalar
1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 7 Haziran 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik
verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
3. Bu duyurunun "D. 12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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