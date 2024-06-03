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İŞKUR'dan Türkiye geneli işçi alım ilanları geldi! İstihdam sayısı tam 34.387 kişi! İlkokul mezunu olanlar başvurabiliyor..

İŞKUR, iş arayanlara yönelik büyük bir fırsat sunarak, Türkiye genelinde tam 34.387 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu geniş çaplı istihdam fırsatı, özellikle ilkokul mezunu olanlar için önemli bir kapı aralıyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 12:17 Güncelleme 03 Haziran 2024, 12:17
İŞKUR’dan Türkiye geneli işçi alım ilanları geldi! İstihdam sayısı tam 34.387 kişi! İlkokul mezunu olanlar başvurabiliyor..

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İŞKUR'un bu geniş çaplı alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Fiziksel güç gerektiren işlerde çalışmaya istekli olan ilkokul mezunları, İŞKUR'un sunduğu bu fırsattan yararlanarak iş sahibi olabilirler.

İlkokul Mezunlarına Yönelik Fırsat

İlkokul mezunu olan adaylar, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde yapılacak olan alımlarla, ikamet ettikleri bölgelere yakın iş imkanlarına başvurma şansına da sahip olacaklar.

Hangi Şehirlerde Alım Yapılacak?

İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve birçok şehirde gerçekleştirilecek olan alımlarla, çeşitli firmalarda beden işçisi pozisyonları için personel ihtiyacı karşılanacak.

Gerekli Nitelikler ve Şartlar

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan ilanlara göre, bu pozisyonlar için başvuruda bulunmak isteyen adayların ilkokul mezunu olması yeterli. Ayrıca, diğer gerekli niteliklerin de yerine getirilmesi bekleniyor.

Başvuru Süreci

İŞKUR'a Kayıt Olma Adımları

Beden işçisi pozisyonları için başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak kabul ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a kayıtlı kullanıcı adları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak, açık iş ilanları bölümünden 'beden işçisi' sorgusu yapabilir ve kendilerine uygun ilanlara başvuruda bulunabilirler.

Açık İş İlanlarını İnceleme ve Başvuru

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır:

İŞKUR'a Kayıt Olma: Henüz İŞKUR'a kayıtlı değilseniz, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kayıt işleminizi tamamlamanız gerekmektedir.

Açık İş İlanlarını İnceleme: Sisteme giriş yaptıktan sonra, 'beden işçisi' ilanlarını sorgulayarak size uygun ilanları inceleyin.

Başvuru Yapma: Uygun ilanları bulduktan sonra, gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

İŞKUR, iş arayanlara sadece iş bulma konusunda değil, aynı zamanda kariyer danışmanlığı hizmeti de sunmaktadır. Bu hizmetler, adayların kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur.

İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş arayanların yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Bu kurslar, adayların istihdam şansını artırır. İŞKUR'un 34.387 işçi alımı duyurusu, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu alım kampanyası, Türkiye genelinde birçok kişinin iş sahibi olmasına ve ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlayacaktır.

İŞKUR'dan Türkiye Geneli İşçi Alım İlanları

İŞKUR İş İlanları (İl ve Son Başvuru Tarihi Sırasına Göre)

1. Adana / Yüreğir

  • Pozisyon: Beden İşçisi (Genel)
  • Açık Pozisyon: 5
  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008285909
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

2. Ankara / Etimesgut

  • Pozisyon: Hasta Bakıcısı
  • Açık Pozisyon: 3
  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008282449
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

3. Bursa / Kestel

  • Pozisyon: Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi

  • Açık Pozisyon: 1

  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru

  • Referans Numarası: 00008282591

  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

  • Pozisyon: Mekanik Bakım Onarımcısı

  • Açık Pozisyon: 1

  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru

4. Denizli / Merkezefendi

  • Pozisyon: Konfeksiyon İşçisi

  • Açık Pozisyon: 4

  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru

  • Referans Numarası: 00008282669

  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

  • Pozisyon: Konfeksiyon İşçisi (Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi, Kesimci (Konfeksiyon))

  • Açık Pozisyon: 4

  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru

  • Referans Numarası: 00008282673

  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

5. İzmir / Menemen

  • Pozisyon: Servis Elemanı (Garson)
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008282616
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

6. Kastamonu / Kastamonu Merkez

  • Pozisyon: Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008278969
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

7. Kütahya / Kütahya Merkez

  • Pozisyon: Satış Elemanı / Danışmanı
  • Açık Pozisyon: 2
  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008282625
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

8. Manisa / Turgutlu

  • Pozisyon: Motosiklet Tamircisi

  • Açık Pozisyon: 1

  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru

  • Referans Numarası: 00008285980

  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

  • Pozisyon: Fırıncı (Hamurkâr, Mayacı (Hamur))

  • Açık Pozisyon: 1

  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru

  • Referans Numarası: 00008283475

  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

9. Muğla / Fethiye

  • Pozisyon: Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
  • Açık Pozisyon: 2
  • Başvuru Türü: Ülke Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008282797
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

10. Nevşehir / Nevşehir Merkez

  • Pozisyon: Servis Elemanı (Garson)
  • Açık Pozisyon: 10
  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008282350
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

11. Tokat / Tokat Merkez

  • Pozisyon: Temizlik Görevlisi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008285549
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024

12. Trabzon / Akçaabat

  • Pozisyon: TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru
  • Referans Numarası: 00008282574
  • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024
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