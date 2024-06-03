İŞKUR’dan Türkiye geneli işçi alım ilanları geldi! İstihdam sayısı tam 34.387 kişi! İlkokul mezunu olanlar başvurabiliyor..

İŞKUR 'un bu geniş çaplı alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Fiziksel güç gerektiren işlerde çalışmaya istekli olan ilkokul mezunları, İŞKUR'un sunduğu bu fırsattan yararlanarak iş sahibi olabilirler.

İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve birçok şehirde gerçekleştirilecek olan alımlarla, çeşitli firmalarda beden işçisi pozisyonları için personel ihtiyacı karşılanacak.

İlkokul mezunu olan adaylar, Türkiye 'nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde yapılacak olan alımlarla, ikamet ettikleri bölgelere yakın iş imkanlarına başvurma şansına da sahip olacaklar.

Gerekli Nitelikler ve Şartlar

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan ilanlara göre, bu pozisyonlar için başvuruda bulunmak isteyen adayların ilkokul mezunu olması yeterli. Ayrıca, diğer gerekli niteliklerin de yerine getirilmesi bekleniyor.

Başvuru Süreci

İŞKUR'a Kayıt Olma Adımları

Beden işçisi pozisyonları için başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak kabul ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a kayıtlı kullanıcı adları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak, açık iş ilanları bölümünden 'beden işçisi' sorgusu yapabilir ve kendilerine uygun ilanlara başvuruda bulunabilirler.