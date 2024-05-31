Adayların uzman erbaş alımına başvurabilmeleri için belirli şartları karşılamaları gerekmektedir. Peki, uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2024? Sahil Güvenlik 300 uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını, 03-14 Haziran 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapacak.
Topçu, telsizci, motorcu, elektrikçi, ikmal, kurbağaadam banşlarında alımlar yapılacak.
SAHİL GÜVENLİK 300 UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Başvurular ardından sonuçlar, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 16 Temmuz 2024 tarihinden sonra ilan edilecek.