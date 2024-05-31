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Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2024? Sahil Güvenlik 300 uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak?

Sahil Güvenlik, ülkenin güvenliği ve denizcilik faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 300 uzman erbaş alımı için başvuru sürecini başlattı. Bu önemli alım için adaylar, belirtilen kılavuz doğrultusunda başvuru yapabilecekler.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:54 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:55
Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2024? Sahil Güvenlik 300 uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak?

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Adayların uzman erbaş alımına başvurabilmeleri için belirli şartları karşılamaları gerekmektedir. Peki, uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2024? Sahil Güvenlik 300 uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 03-14 Haziran 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapacak.

Topçu, telsizci, motorcu, elektrikçi, ikmal, kurbağaadam banşlarında alımlar yapılacak.

SAHİL GÜVENLİK 300 UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Başvurular ardından sonuçlar, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 16 Temmuz 2024 tarihinden sonra ilan edilecek.



Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),


e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-18'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU...

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