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Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu ne zaman 2024? İl dışı atama kontenjanları belli oldu mu? MEBBİS isteğe bağlı yer değişikliği başvuru ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan atama ve yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin 2024 yılı il dışı atama süreci için geri sayım başladı. Özellikle farklı illerde görev yapma isteği olan binlerce öğretmen, haziran ayıyla birlikte atama başvurularını yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreç, öğretmenlerin kariyerlerinde yeni bir sayfa açmalarına olanak tanırken, aynı zamanda eğitim kalitesinin de ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımını sağlıyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 10:55 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:05
Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu ne zaman 2024? İl dışı atama kontenjanları belli oldu mu? MEBBİS isteğe bağlı yer değişikliği başvuru ekranı!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, öğretmenlerin 2024 yılı il dışı atama süreci için heyecanlı bir bekleyiş başladı. MEB'in yayımladığı atama ve yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları Haziran ayında alınacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU TAKVİMİ

Buna göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.



İl dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Geçen yıl öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları şöyleydi;

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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