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Mülakat yok, KPSS şartsız en az 30.000 TL maaşla deneyimli deneyimsiz Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İş arayanlar arasında hızla popülerlik kazanan mesleklerden biri olan bekçilik, özellikle İŞKUR üzerinden yapılan ilanlarla dikkat çekiyor. Özel sektörde gerçekleştirilecek olan bekçi alımlarında KPSS şartı aranmıyor, bu da daha geniş bir aday kitlesinin ilgisini çekiyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 14:50 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 14:50
Mülakat yok, KPSS şartsız en az 30.000 TL maaşla deneyimli deneyimsiz Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

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İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bekçi alımları, özellikle genç ve işini ciddiye alan adaylar için iyi bir kariyer başlangıcı olabilir. İŞKUR üzerinden yapılan bu alımların detaylarını takip etmek, iş arayanlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bekçi Alımları Nasıl Yapılıyor?

İŞKUR, çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonları için düzenli olarak ilanlar yayımlamakta. Bu ilanlar, hem kadın hem de erkek adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlanlarda belirtilen başvuru şartları ve süreçler, adayların dikkatle incelemesi gereken önemli detaylar içeriyor.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Bekçi alımları için belirlenen genel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

TC vatandaşı olmak,

En az 18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması,

Adli sicil kaydının temiz olması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alınması,

Uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş veya tedavi görmüyor olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Bu şartları sağlayan adaylar, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda belirtilen özel şartları da göz önünde bulundurarak başvuruda bulunabilirler.

Özel Şartlar ve Başvuru Detayları

Bazı firmalar bekçilik pozisyonları için özel şartlar ya da deneyim talep edebiliyor. Ancak çoğunlukla deneyim şartı aranmadığı görülüyor. Adayların vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerektiği de vurgulanıyor. Özel sektörde yapılacak alımlarda KPSS puanı şartı aranmamaktadır, bu da daha fazla adayın başvuru yapabilmesine olanak tanıyor.

Başvurular Ne Zamana Kadar Yapılabilir?

İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım ilanlarının son başvuru tarihleri ilanlara göre değişiklik göstermektedir. Adayların başvurmadan önce ilanlarda yer alan son başvuru tarihlerini dikkatle incelemeleri ve belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

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