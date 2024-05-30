SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS şartsız en az 30.000 TL maaşla Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Mülakat yok! İşte başvuru şartları

Son dönemde iş arayanlar arasında hızla popülerlik kazanan mesleklerden biri olan bekçilik özellikle İŞKUR üzerinden yapılan ilanlarla dikkat çekiyor. Özel sektörde gerçekleştirilecek olan bekçi alımlarında KPSS şartı aranmıyor, bu da daha geniş bir aday kitlesinin ilgisini çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:09 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:09
KPSS şartsız en az 30.000 TL maaşla Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Mülakat yok! İşte başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bekçi alımları, özellikle genç ve işini ciddiye alan adaylar için iyi bir kariyer başlangıcı olabilir. İŞKUR üzerinden yapılan bu alımların detaylarını takip etmek, iş arayanlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bekçi Alımları Nasıl Yapılıyor?

İŞKUR, çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonları için düzenli olarak ilanlar yayımlamakta. Bu ilanlar, hem kadın hem de erkek adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlanlarda belirtilen başvuru şartları ve süreçler, adayların dikkatle incelemesi gereken önemli detaylar içeriyor.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Bekçi alımları için belirlenen genel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

TC vatandaşı olmak,

En az 18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması,

Adli sicil kaydının temiz olması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alınması,

Uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş veya tedavi görmüyor olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Bu şartları sağlayan adaylar, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda belirtilen özel şartları da göz önünde bulundurarak başvuruda bulunabilirler.

Özel Şartlar ve Başvuru Detayları

Bazı firmalar bekçilik pozisyonları için özel şartlar ya da deneyim talep edebiliyor. Ancak çoğunlukla deneyim şartı aranmadığı görülüyor. Adayların vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerektiği de vurgulanıyor. Özel sektörde yapılacak alımlarda KPSS puanı şartı aranmamaktadır, bu da daha fazla adayın başvuru yapabilmesine olanak tanıyor.

Başvurular Ne Zamana Kadar Yapılabilir?

İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım ilanlarının son başvuru tarihleri ilanlara göre değişiklik göstermektedir. Adayların başvurmadan önce ilanlarda yer alan son başvuru tarihlerini dikkatle incelemeleri ve belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Türkiye ilk çeyrekte büyüdü! İşte rakamlar...
AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başlıyor! Tedbirler gündemde! Katılımcılar bu kurallara uymak zorunda
Türk Telekom
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev
Pendik’teki 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında yeni gelişme! Karısının adını sırtına kazımış! Dikkat çeken kasap detayı
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...
Defne Samyeli’den tepki çeken Filistin yorumu! İsrail’i eleştirmemek için kıvrandı
Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Gastroshow’da 2. gün
Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak
Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata’nın Mahsun’u 71 yaşında hayatını kaybetti!
İsrail’in silahı kıtlık! Gazze’de bir çocuk daha açlıktan öldü: 7 aylık Fayiz Ebu Ataya tedavi bile olamadı
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Filistin’e destek, Gazze’ye dua | Sabah namazında tüm camilerde eller semaya açıldı
16 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump 34 suçtan hüküm giydi: Hapse girecek mi? Mahkeme salonundan çıkınca resmen savaş ilan etti
EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
SON DAKİKA