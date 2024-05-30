KPSS şartsız en az 30.000 TL maaşla Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Mülakat yok! İşte başvuru şartları

Adli sicil kaydının temiz olması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alınması,
Uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş veya tedavi görmüyor olmak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
Bu şartları sağlayan adaylar, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda belirtilen özel şartları da göz önünde bulundurarak başvuruda bulunabilirler.
Özel Şartlar ve Başvuru Detayları
Bazı firmalar bekçilik pozisyonları için özel şartlar ya da deneyim talep edebiliyor. Ancak çoğunlukla deneyim şartı aranmadığı görülüyor. Adayların vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerektiği de vurgulanıyor. Özel sektörde yapılacak alımlarda KPSS puanı şartı aranmamaktadır, bu da daha fazla adayın başvuru yapabilmesine olanak tanıyor.
Başvurular Ne Zamana Kadar Yapılabilir?
İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım ilanlarının son başvuru tarihleri ilanlara göre değişiklik göstermektedir. Adayların başvurmadan önce ilanlarda yer alan son başvuru tarihlerini dikkatle incelemeleri ve belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.