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İŞKUR Haziran ayı bekçi alımı sınavsız, mülakatsız 18-54 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı

İŞKUR, iş arayanlara sunduğu çeşitli iş ilanları ile birçok kişiye istihdam imkanı sağlamaktadır. Bu ilanlar arasında özellikle Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonlarına olan ilgi oldukça yoğundur. KPSS gerektirmemesi ve mülakat sürecinin olmaması, birçok adayın bu pozisyonlara başvurmasına neden olmaktadır. Bu detaylı haberimizde, İŞKUR üzerinden yapılan bekçi alımları hakkında detaylı bilgi verilecek ve başvuru süreci ile ilgili önemli noktalar ele alınacaktır.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 09:58 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 09:58
İŞKUR Haziran ayı bekçi alımı sınavsız, mülakatsız 18-54 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı

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İŞKUR aracılığıyla yapılan bu alımlar, özellikle genç ve iş arayan kesim için önemli bir istihdam kapısı olarak değerlendiriliyor. Başvuru sürecinin kolaylığı ve hızlı geri dönüşler, adayların bu fırsatlardan yararlanmasını teşvik ediyor. Bu ilanlar, aynı zamanda yerel istihdamı destekleyerek toplumun güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak yeni personellerin işe alınmasına olanak tanıyor.

Bekçi Alım İlanlarına Başvuru Süreci

İŞKUR'un bekçi alım ilanları, çeşitli şehirlerde ve ilçelerde daimi pozisyonlar için açıktır.

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Başvuru Koşulları ve Gereklilikler

Başvuru koşulları genellikle şu şekilde sıralanabilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gibi genel şartlar aranmaktadır.

İlanlara Nasıl Ulaşılır?

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesine giderek "Açık İş İlanları" bölümünden bekçi alım ilanlarına ulaşabilirler. İlgili ilanlar için sistemde üye girişi yapılması gerekebilir. İlanlara başvuru yapmadan önce adayların, ilan detaylarını ve başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri önem taşımaktadır.

Haziran ayı bekçi alımı için tıklayınız

Açık İş Pozisyonları

  1. Çarşı ve Mahalle Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Gaziantep / Şehitkamil
    • İlan Numarası: 00008271646
    • Son Başvuru Tarihi: 6.06.2024 (10 Gün Kaldı)

  2. Temizlik Görevlisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 4
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İstanbul / Esenler
    • İlan Numarası: 00008271873
    • Son Başvuru Tarihi: 7.06.2024 (11 Gün Kaldı)

  3. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İstanbul / Beylikdüzü
    • İlan Numarası: 00008281722
    • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024 (13 Gün Kaldı)

  1. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Konya / Ereğli/Konya
    • İlan Numarası: 00008284578
    • Son Başvuru Tarihi: 11.06.2024 (15 Gün Kaldı)

  2. Beden İşçisi (Genel)

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Konya / Ereğli/Konya
    • İlan Numarası: 00008284457
    • Son Başvuru Tarihi: 12.06.2024 (16 Gün Kaldı)

  3. Beden İşçisi (Genel)

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 2
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Van / İpekyolu
    • İlan Numarası: 00008290722
    • Son Başvuru Tarihi: 13.06.2024 (17 Gün Kaldı)

  1. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Kocaeli / Kocaeli Merkez
    • İlan Numarası: 00008291022
    • Son Başvuru Tarihi: 13.06.2024 (17 Gün Kaldı)

  2. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 3
    • Başvuru Şekli: İl Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Gaziantep / Şahinbey
    • İlan Numarası: 00008294402
    • Son Başvuru Tarihi: 14.06.2024 (18 Gün Kaldı)

  3. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 3
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İstanbul / Üsküdar
    • İlan Numarası: 00008294710
    • Son Başvuru Tarihi: 14.06.2024 (18 Gün Kaldı)

  1. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İstanbul / Avcılar
    • İlan Numarası: 00008260686
    • Son Başvuru Tarihi: 14.06.2024 (18 Gün Kaldı)

  2. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Düzce / Gölyaka
    • İlan Numarası: 00008300077
    • Son Başvuru Tarihi: 15.06.2024 (19 Gün Kaldı)

  3. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Gaziantep / Şehitkamil
    • İlan Numarası: 00008301428
    • Son Başvuru Tarihi: 18.06.2024 (22 Gün Kaldı)

  1. Güvenlik Görevlisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İl Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Bolu / Bolu Merkez
    • İlan Numarası: 00008306724
    • Son Başvuru Tarihi: 19.06.2024 (23 Gün Kaldı)

  2. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Kocaeli / Başiskele
    • İlan Numarası: 00008306974
    • Son Başvuru Tarihi: 19.06.2024 (23 Gün Kaldı)

  3. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 2
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İzmir / Konak
    • İlan Numarası: 00008316085
    • Son Başvuru Tarihi: 20.06.2024 (24 Gün Kaldı)

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