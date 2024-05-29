HEMEN BAŞVURU YAPIN: Et ve Süt Kurumu, MSB, Dışişleri Bakanlığı, TÜİK personel alımı başvuru şartları belli oldu

Kamu personel alımı başvurular https://kamuilan.sbb.gov.tr/ üzerinden yapılacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını ve pozisyon gerekliliklerini ilanlardan detaylıca incelemeli ve belirtilen tarihler arasında online olarak veya belirtilen şekilde başvurularını tamamlamalıdır.