SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı başladı! Haziran ayı personel alımı ilanları: İşte İŞKUR başvuru şartları

Türkiye genelinde, çeşitli kamu kurumları iş arayan vatandaşlar için geniş fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son dönemde yayımlanan ilanlar, birçok farklı kadro için personel alımını içermekte ve kamu sektöründe iş arayanlar için çeşitlilik ve geniş bir yelpazede iş olanakları sunmaktadır. Bu ilanlar, farklı nitelik ve becerilere sahip adaylar için pek çok yeni kariyer fırsatının kapısını aralamaktadır. Kamu kurumları, sağlık, eğitim, güvenlik, belediye hizmetleri ve daha birçok alanda ihtiyaç duydukları personel alımları için ilanlar yayımlamaktadır. Bu ilanlar, hem merkezi hükümet kurumları hem de yerel yönetim birimleri tarafından düzenlenmektedir. Bu anlamda kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:25 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:25
Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı başladı! Haziran ayı personel alımı ilanları: İşte İŞKUR başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adayların bu fırsatları değerlendirirken, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve süreci doğru bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Bu ilanlar, çeşitli alanlarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir kariyer kapısı açıyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Kamu kurumlarına yapılacak olan personel alımlarında bazı genel şartlar aranmaktadır. İşte adayların başvuruda bulunabilmesi için gereken temel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumuna uygun olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İşte İŞKUR Güncel İlanlar ve Başvuru Tarihleri

İşte bazı önemli ilanlar ve başvuru için son tarihler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Memuru alımı için son başvuru tarihi: 28.06.2024.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel alımı: 02.06.2024.

Türkiye İstatistik Kurumu, Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı: 03.06.2024.

Kütahya Belediyesi SİMPAŞ Turizm Anonim Şirketi: 27.05.2024.

Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alımı Geri Dönüşüm A.Ş.: 29.05.2024.

Düzce İl Özel İdaresi Personel A.Ş.: 27.05.2024.

Aydın Germencik Akn Turizm: 30.05.2024.

Niğde Çiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 07.06.2024.

Yozgat Şefaatli SYDV: 03.06.2024.

Çorum Sunbeton İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 29.05.2024.

Sivas Yıldızeli Belediyesi Yılbelsan İnş. Tic. Ltd. Şti.: 27.05.2024.

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş): 27.05.2024.

Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi: 04.06.2024.

Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Limited Şirketi: 31.05.2024.

Denizli Kale Tabea Çevre Temizlik Org.İnş.Enj.San. ve Tic.A.Ş.: 29.05.2024.

Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayınız

Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları İçin Tıklayınız

Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı 2024
Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı başvurusu İŞKUR'da başladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planı karşı atılacak adımlar masada
Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devleti İsrail’i kudurttu! Soykırımcı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’nden sert tepki: Yargılanacaksınız
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından ’hançerlendiğini’ açık açık ilan etti
FETÖ’nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı... Himmet paralarıyla içkili alem
KİT’lerde harcama kısılacak! İkinci mali önlemler paketi geliyor: 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif için çalışma başlatıldı!
Doğu Demirkol’dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak
Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı
Otoda yüzde 20 indirim! Bayilerde 7 Temmuz alarmı: Kampanyalar 300 bin liraya kadar çıktı
Mauro Icardi Fenerbahçe’yi dilinden düşürmüyor! Yine boş durmadı, ’Fener Ağlama’ tezahüratı ile Rams Park’ı inletti
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu
Şampiyondan aslan hareketler! Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech sahada Filistin bayrağı açtı! Kerem Aktürkoğlu...
Küfürbaz Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! Sabıkası kabarık çıktı: Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu...
Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Milli bir ödev
Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | Son görüntüler ortaya çıktı
SON DAKİKA