Haziran ayı İŞKUR bekçi alımı sınavsız, mülakatsız 18-54 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları belli oldu

İŞKUR aracılığıyla yapılan bu alımlar, özellikle genç ve iş arayan kesim için önemli bir istihdam kapısı olarak değerlendiriliyor. Başvuru sürecinin kolaylığı ve hızlı geri dönüşler, adayların bu fırsatlardan yararlanmasını teşvik ediyor. Bu ilanlar, aynı zamanda yerel istihdamı destekleyerek toplumun güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak yeni personellerin işe alınmasına olanak tanıyor.