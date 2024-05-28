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Hastane ve şehir hastanelerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı: İŞKUR diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi alımı başvuru şartları

Son zamanlarda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, şehir hastaneleri ve özel hastaneler bünyesinde yeni personel ve işçi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu gelişme, sağlık sektöründe iş arayan pek çok kişi için önemli fırsatlar sunuyor. Peki, hastane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte, adım adım hastane personel alım süreci ve İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılacağına dair detaylar.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 09:42 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 09:44
Hastane ve şehir hastanelerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı: İŞKUR diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi alımı başvuru şartları

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Türkiye'deki sağlık sektörü, sürekli genişleyen ve personel ihtiyacı duyan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İŞKUR üzerinden yapılan hastane personel alım ilanlarını takip etmek, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Özellikle şehir hastaneleri, geniş kadroları ve çeşitli iş imkanları ile sağlık sektöründe çalışmak isteyen herkes için ideal birer işveren olabilir.

İşçi ve Personel Alımı Yapılacak Pozisyonlar

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlara göre, alım yapılacak pozisyonlar arasında sekreter, işçi, çaycı, mobilya montajcısı, beden işçisi, servis elemanı (garson), tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolar bulunuyor. Bu pozisyonlar, hastanelerin farklı bölümlerinde görev alacak personeller için fırsatlar sunmaktadır.

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Başvuru Genel Şartları

Hastane işçi ve personel alımları için başvuracak adayların bazı genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvurduğu işi yapmasına engel olabilecek bir rahatsızlığı veya engeli bulunmamak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,
  • Vardiyalı çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak,
  • Hastane ortamında çalışabilecek ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olmak.

Başvuru Süreci: Adım Adım İŞKUR İş Başvurusu

  1. İŞKUR İnternet Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. İş Arama Sayfasına Git: Ana sayfada yer alan 'İş Arama' bölümüne tıklayarak ilanlara ulaşabilirsiniz.
  3. Arama Çubuğuna 'ŞEHİR HASTANE' Yazın: Arama çubuğuna 'şehir hastane' yazarak arama yapın ve 'ARA' butonuna tıklayın.
  4. İlanları İnceleyin ve Başvurun: Karşınıza çıkan ilanları detaylı bir şekilde inceleyin ve uygun gördüğünüz pozisyonlara başvurun.

Her pozisyonun kendine özgü gereklilikleri olabilir. Örneğin, tıbbi dokümantasyon pozisyonu için sağlık sektöründe tecrübe veya ilgili eğitim düzeyi gerekebilir. Aşçı pozisyonu için ise belirli bir yemek hazırlama becerisi ve deneyim önemlidir.

İŞKUR Kayıt ve Başvuru Rehberi

Başvuru yapmadan önce İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için yine aynı web sitesini kullanabilir ve 'Bireysel' sekmesinden kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İŞKUR Üzerinden Hastane Alım İlanları

İŞKUR Üzerinden Hastane Alım İlanları

  1. Bilkent Şehir Hastanesi / Diyetisyen

    • HARPUT 33 YEMEK LİMİTED ŞİRKETİ
    • Ankara
    • İş Yerinde

  2. Diyetisyen - Manisa Şehir Hastanesi

    • ISS Tesis ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.
    • Manisa
    • İş Yerinde

  3. Eğitim Gelişim Uzmanı - Manisa Şehir Hastanesi

    • ISS Tesis ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.
    • Manisa
    • İş Yerinde

Bu ilanlar kariyer net internet sitesinde yer alıyor.

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