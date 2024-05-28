PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

EKPSS TERCİH EKRANI 2024! EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM kılavuzu ile taban tavan puanları 2024!

23 Mayıs itibarıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte, adaylar şimdi tercih tarihleri ve taban puanları konusunda bilgi bekliyor. EKPSS, engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir sınavdır ve her yıl binlerce aday bu sınava katılmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 06:08 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 06:08
EKPSS TERCİH EKRANI 2024! EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM kılavuzu ile taban tavan puanları 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarını açıkladı. Şimdi gözler, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için tercih sürecine çevrildi.

EKPSS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

EKPSS tercihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve tercih kılavuzu yayınlanmadı.

Ancak, sınav takvimine bakarak ve geçmiş yılları göz önünde bulundurarak tahmini bir dönem söyleyebiliriz. Genellikle EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor.



TERCİH VE YERLEŞTİRME
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

TABAN PUANLAR AÇIKLANMIŞTI

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.



ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık
MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
Esra Erol’da bebek satışı skandalı! Ailesinden gizli doğum yaptı ’ameliyat oldum’ dedi! Çocuğunu çöpe mi atacaktı?
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
İstanbul Pendik’teki Nihat Salih’in cesedi 16 parçaya bölünüp 4 ayrı konteynere atılmıştı! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Ön otopside dikkat çeken detay
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!
SON DAKİKA