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BUGÜN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ: Et ve Süt Kurumu, MSB, Dışişleri Bakanlığı, TÜİK personel alımı başvuru şartları açıklandı

Türkiye genelinde çeşitli kamu kurumları memur alımı gerçekleştirecek. İşte bu alımların detayları, başvuru süreçleri ve alınacak kadrolar hakkında önemli bilgiler.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 11:01 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 11:01
BUGÜN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ: Et ve Süt Kurumu, MSB, Dışişleri Bakanlığı, TÜİK personel alımı başvuru şartları açıklandı

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Kamu personel alımı başvurular https://kamuilan.sbb.gov.tr/ üzerinden yapılacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını ve pozisyon gerekliliklerini ilanlardan detaylıca incelemeli ve belirtilen tarihler arasında online olarak veya belirtilen şekilde başvurularını tamamlamalıdır.

Kamu Personel Alımları: Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Et ve Süt Kurumu

Pozisyon: 13 müdür

Başvuru Tarihleri: Yakında duyurulacak

Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı 2024
Kamuya 57 bini aşkın personel alımı

Üniversitelerde Akademik ve İdari Pozisyonlar

Ankara Üniversitesi: 1 öğretim üyesi (28 Mayıs - 12 Haziran)

Hakkari Üniversitesi: 1 iç denetçi (28 Mayıs - 11 Haziran)

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 30 sözleşmeli personel (22 Mayıs - 5 Haziran)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 8 sözleşmeli personel (22 Mayıs - 5 Haziran)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 12 sözleşmeli personel (21 Mayıs - 4 Haziran)

Bursa Uludağ Üniversitesi: 1 sözleşmeli personel (20 Mayıs - 4 Haziran)

Diğer Kamu Kurumları

Milli Savunma Bakanlığı: 4 engelli ve 10 TMYS işçi (27 Mayıs - 31 Mayıs)

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş: 1 eski hükümlü işçi (27 Mayıs - 31 Mayıs)

Dışişleri Bakanlığı: 170 aday konsolosluk ve ihtisas memuru (27 Mayıs - 14 Haziran)

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı: 21 sözleşmeli bilişim personeli (20 Mayıs - 3 Haziran)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 22 sözleşmeli personel (20 Mayıs - 2 Haziran)

Başvuru Süreci ve Şartları

Adaylar, başvuru şartlarını ve pozisyon gerekliliklerini ilanlardan detaylıca incelemeli ve belirtilen tarihler arasında online olarak veya belirtilen şekilde başvurularını tamamlamalıdır.

Başvuru sürecinde genel olarak aranan şartlar şunlar olabilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İlan edilen pozisyonun gerektirdiği eğitim düzeyinden mezun olmak,
  • Belirtilen yaş sınırları içerisinde olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak (erkek adaylar için),
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda olumlu rapor almak.

Et ve Süt Kurumu, MSB, Dışişleri Bakanlığı, TÜİK personel alımı için TIKLAYINIZ

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