BUGÜN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ: Et ve Süt Kurumu, MSB, Dışişleri Bakanlığı, TÜİK personel alımı başvuru şartları açıklandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 30 sözleşmeli personel (22 Mayıs - 5 Haziran)
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 8 sözleşmeli personel (22 Mayıs - 5 Haziran)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 12 sözleşmeli personel (21 Mayıs - 4 Haziran)
Bursa Uludağ Üniversitesi: 1 sözleşmeli personel (20 Mayıs - 4 Haziran)
Diğer Kamu Kurumları
Milli Savunma Bakanlığı: 4 engelli ve 10 TMYS işçi (27 Mayıs - 31 Mayıs)
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş: 1 eski hükümlü işçi (27 Mayıs - 31 Mayıs)
Dışişleri Bakanlığı: 170 aday konsolosluk ve ihtisas memuru (27 Mayıs - 14 Haziran)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı: 21 sözleşmeli bilişim personeli (20 Mayıs - 3 Haziran)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 22 sözleşmeli personel (20 Mayıs - 2 Haziran)
Başvuru Süreci ve Şartları
Adaylar, başvuru şartlarını ve pozisyon gerekliliklerini ilanlardan detaylıca incelemeli ve belirtilen tarihler arasında online olarak veya belirtilen şekilde başvurularını tamamlamalıdır.
Başvuru sürecinde genel olarak aranan şartlar şunlar olabilir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İlan edilen pozisyonun gerektirdiği eğitim düzeyinden mezun olmak,
- Belirtilen yaş sınırları içerisinde olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak (erkek adaylar için),
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda olumlu rapor almak.
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