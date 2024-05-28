28-31 Mayıs arası İŞKUR üzerinden huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! En az 24.682 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Başvuru Süreci
İŞKUR, huzurevi personel alım başvurularını çevrimiçi platform üzerinden kabul ediyor. Başvuru süreci aşağıdaki adımları içerir:
İŞKUR Elektronik Şube'ye Giriş Yapılması: Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılır. İŞKUR iş arayan girişi kullanılarak sisteme erişim sağlanır.
İş İlanlarına Erişim: Sisteme giriş yapıldıktan sonra "İş İlanları" bölümüne gidilir.
Arama Yapılması: "İşyeri Unvanı" bölümüne "Huzurevi" yazılarak ilgili iş ilanlarına ulaşılır.
Başvuru Yapılması: İlgili ilanlara tıklanarak başvuru formu doldurulur ve başvuru tamamlanır.
Başvuru süreçleri ve ilan tarihleri İŞKUR tarafından belirlenir ve ilanlarda açıkça belirtilir. Başvuru yapacak adayların ilan tarihlerini ve başvuru için son günleri dikkatle takip etmeleri önemlidir.
Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı ilanları
Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı