Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular, öğretmen adaylarının yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Başvuru sürecinde sona yaklaşılırken, adaylar sonuçların ve sınav sürecinin detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA
Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile alabileceklerdir. Sözlü sınav giriş belgelerinde adayın başvuru numarası yer alacak T.C. kimlik numarası ve aday ismi kullanılmayacaktır. Ayrıca bu belgede adayın sözlü sınav tarihi, saati, sınav yeri ve alan bilgilerine de yer verilecektir. Başvuru numarası, adayın sözlü sınava başvurusu esnasında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve başvuru numarası yalnızca bu sınav için kullanılacaktır.