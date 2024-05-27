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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular, öğretmen adaylarının yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Başvuru sürecinde sona yaklaşılırken, adaylar sonuçların ve sınav sürecinin detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.