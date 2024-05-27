SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

👩🏻‍🏫Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 maddeleri ve içeriği! ÖMK Meclis'te kabul edildi mi? Rotasyon var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son açıklamalarıyla gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi süreci hızla ilerliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurusuyla birlikte, binlerce öğretmenin dikkatini çeken bu gelişme, mesleklerine dair önemli değişikliklerin habercisi olarak yorumlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 14:46 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 14:46
👩🏻‍🏫Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 maddeleri ve içeriği! ÖMK Meclis’te kabul edildi mi? Rotasyon var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis'e gelmesi beklenirken, öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği detaylar gündemi meşgul ediyor. Son yaşanan gelişmelerle birlikte, öğretmenlerin mesleklerini daha etkin bir şekilde icra edebilmelerini sağlayacak düzenlemelerin ön planda olması bekleniyor.

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİS'E GELDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere uygulanan şiddete karşı yeni tedbirlerin yer aldığı taslağında 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini ifade etmişti. Şimdi gözler Meclis'e çevrildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.



"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."



ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.



İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi

MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.

Aday öğretmenlik
MADDE 5 – (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

(2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunlu hâller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.
(3) Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.
(4) Aday öğretmenlerden;
a) Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin,
c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların,
ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların, görevine son verilir ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.
(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır.
(6) Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


Öğretmenlik kariyer basamakları
MADDE 6 – (1) Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,
b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,[4]
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,
öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.[5]
(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.
(4) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.
(5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.
(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.
(7) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.
(8) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 7 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile diğer kanunların bu Kanun ile çelişmeyen hükümleri uygulanır.
MADDE 8 – (1) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(2) (Mülga:1/7/2022-7417/21 md.)
MADDE 9 – (25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 10 – (14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NUN BAZI MADDELERİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi. İptal edilen altı madde içerisinde şunlar yer aldı:
"Aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na bahanesiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı. Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi."

Anayasa Mahkemesi ayrıca, "Kanun'un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun'un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar verdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Sivil anayasa milli ödev
ABD’den ’PKK’ya statü kazandırıp meşru kılma’ planı! Sözde seçim müsameresinde baş aktör McGurk | İsveç’te ’teröristan’ buluşması
Yeni müfredat onaylandı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Astrolog Meral Güven’den ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi: Çıplak fotoğraflarımdan dolayı yaptım
Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! İsrail Refah’ta çadırları bombaladı: Onlarca Filistinliyi diri diri yaktılar
Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor
Başkan Erdoğan Ya Kahhar dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... Hesap sorulması için her şeyi yapacağız
Azerbaycan’dan Fransa’ya rest: Karalama kampanyaları ve provokasyonları cevapsız kalmayacak
Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında! Portekizlilerden ilginç ifade: İşte o manşetler...
FETÖ elebaşı Gülen’in kaçırılmasının perde arkası! Arkasında CIA de olsa şer yuvası çöküyor: Pensilvanya’da ’Baş Yüce’ cuntası
Türkiye’nin geleceğine vurulan ’darbe’! Yalanlarla aldatılan bir gençlik! 27 Mayıs 1960: Utancın yıl dönümü
Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!
Vatikan’dan uzaylı yönergesi: Papa Francis Marslıları vaftiz etmek istiyor! 1978’den bu yana ilk: Büyük buluşma için hazırlığa başladılar
Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | İşte kazaya sebep olan o otobüs
’Utanç Adası’ndan ’Özgürlükler Adası’na! İşte Adnan Menderes’e idam kararının verildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yassıada’nın şimdiki hali
SON DAKİKA