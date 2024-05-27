PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

18 ile 40 yaş arası B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara talih kuşu kondu! Dikkat yalnızca 4 gün kaldı!

B sınıfı sürücü ehliyeti sahipleri için büyük bir fırsat hızla sona eriyor. Başvuru süresi hızla tükenmekte ve bu önemli fırsattan yararlanmak isteyenlerin sadece 4 günü kaldı. Bu kritik süre içerisinde gerekli adımları atmayanlar, bu büyük avantajı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Başvuru süreci oldukça basit olmakla birlikte, belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olan herkes, bu fırsattan yararlanmak için gerekli adımları atabilir. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmeleri gereken başlıca koşullar şunlardır...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 08:54 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 08:54
18 ile 40 yaş arası B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara talih kuşu kondu! Dikkat yalnızca 4 gün kaldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Malatya Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, büro görevlisi pozisyonu için yeni personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bu alımda, adayların belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Başvurular 31 Mayıs tarihine kadar sürecek olup, süreçle ilgili tüm detaylar açıklanmıştır.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular 22 Mayıs 2024'te başlamış olup, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar, başvurularını Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü adresine şahsen yapabilirler veya belirtilen iletişim numarasından daha fazla bilgi alabilirler. İlgili telefon numarası: 0422 517 40 39.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken başlıca şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Medeni haklarını tam olarak kullanabiliyor olmak.

18 ile 40 yaş aralığında olmak.

Son altı ay içerisinde Malatya Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da askerlikle ilişiği olmamak.

B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

Herhangi bir suçtan mahkum olmamış olmak.

Seyahat engeli bulunmamak.

KPSS'den en az 60 puan almış olmak.

Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Son Teslim Tarihleri

Başvuruda bulunacak adayların, belirlenen şartları taşıdıklarını kanıtlayan belgeleri en geç 31 Mayıs tarihine kadar Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrak tesliminin son günü 3 Haziran olarak belirlenmiştir. Adaylar, evraklarını şahsen teslim etmelidir. Eksik veya yanlış belge sunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Mülakat Süreci

Başvuruları onaylanan adaylar için mülakatlar 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Mülakat yer ve zamanı, başvurusu kabul edilen adaylara özel olarak bildirilecektir.

Genel Bilgilendirme

Yapılan bu alım, Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin kararlarına bağlıdır. Vakıf, alım yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Adayların, ilan edilen şartları tam olarak karşılaması beklenmektedir.

Bu personel alımı, Malatya Doğanşehir'deki yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve bölge halkına daha iyi hizmet sunulması amacıyla yapılmaktadır. Adayların, vakfın hedef ve standartlarına uyum sağlayacak şekilde nitelikli ve motivasyonlu olmaları önemlidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siyonist İsrail’den alçak hamle! Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! Çadırlar bombalandı: Onlarca Filistinli can verdi
Tarihe düşen kara leke: 27 Mayıs 1960 darbesi! Üzerinden tam 64 yıl geçti
Çalışana çifte tazminat: Kıdem ve ihbar ödemeleri nasıl hesaplanır? Temmuz’da neler değişecek?
Florya’daki şampiyonluk kutlamasına Icardi damga vurdu! Ali Koç yazan formayı giydi! Balkon demirlerine bayrağı astı
Mayıslar Galatasaray’ın! Şampiyonu spor yazarları değerlendirdi! Okan Buruk’a övgü dolu sözler
Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı! Sabun satışı üzerinden 1 milyar TL’lik şaibe köpüğü! Şirket şirket gezdirmişler
Mersin’de korkunç zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden acı görüntüler
İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri
Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan’dan tebrik
ÖZEL | İsmail Kartal Takvim’e konuştu! Takımda kalacak mı?
Galatasaray taraftarları sokaklara akın etti: Şampiyonluk kutlamalarında renkli anlar
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ’şov başlıyor’ diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi!
Galatasaray’dan Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş’a şampiyonluk göndermesi
CANLI PUAN DURUMU | Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen son takım belli oldu
Türkiye’den öğrenilecek çok şey var! Almanya’da dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye
SON DAKİKA