KPSS şartsız ve düşük KPSS puanı ile şehir ve kamu hastanelerine personel alımı başladı! (şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli)

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi, sterilizasyon teknisyeni.

Diğer Şehir Hastaneleri İzmir, Konya, Manisa, Antalya ve Ankara şehir hastaneleri de dahil olmak üzere birçok ilde benzer pozisyonlar için alımlar devam ediyor.

Başvuru Şartları ve Süreci Başvuru şartları pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve ilgili pozisyon için gerekli öğrenim düzeyini tamamlamış olması gerekiyor. Bazı pozisyonlar için özel şartlar ve sertifikalar istenebilir.