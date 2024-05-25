KPSS şartsız ve düşük KPSS puanı ile şehir ve kamu hastanelerine personel alımı başladı! (şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli)

Türkiye'nin çeşitli şehir ve kamu hastaneleri, KPSS şartı olmadan veya düşük KPSS puanıyla geniş çapta personel alımına başladı. Güvenlik, temizlik, şoför, sterilizasyon görevlisi ve tıbbi sekreter pozisyonları için toplamda yüzlerce yeni personel alınacak. İşte detaylar ve başvuru şartları.
KPSS'siz Personel Alımına Genel Bakış
KPSS'siz alım yapılacak pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, sterilazasyon görevlisi ve tıbbi sekreter bulunuyor. Bu alımlar, özellikle iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte alım yapılacak bazı önemli kurumlar ve açık pozisyonlar:
Ankara Üniversitesi: 139 personel
Tarsus Üniversitesi: 7 personel