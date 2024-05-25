PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS şartsız ve düşük KPSS puanı ile şehir ve kamu hastanelerine personel alımı başladı! (şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli)

Bu kapsamlı personel alımı, Türkiye'deki sağlık sektörünün sürekli genişlemesi ve gelişmesiyle doğru orantılıdır. Özellikle pandemi sonrası sağlık sektöründe artan personel ihtiyacı, bu tür alımları daha da önemli hale getirmiştir. Ayrıca, KPSS'siz alım yapılması, birçok kişi için devlet kurumlarında çalışma fırsatı anlamına gelmektedir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:20 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:22
KPSS şartsız ve düşük KPSS puanı ile şehir ve kamu hastanelerine personel alımı başladı! şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin çeşitli şehir ve kamu hastaneleri, KPSS şartı olmadan veya düşük KPSS puanıyla geniş çapta personel alımına başladı. Güvenlik, temizlik, şoför, sterilizasyon görevlisi ve tıbbi sekreter pozisyonları için toplamda yüzlerce yeni personel alınacak. İşte detaylar ve başvuru şartları.

KPSS'siz Personel Alımına Genel Bakış

KPSS'siz alım yapılacak pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, sterilazasyon görevlisi ve tıbbi sekreter bulunuyor. Bu alımlar, özellikle iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte alım yapılacak bazı önemli kurumlar ve açık pozisyonlar:

Ankara Üniversitesi: 139 personel

Tarsus Üniversitesi: 7 personel

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 30 personel

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 8 personel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 12 personel

Kırıkkale Üniversitesi: 121 personel

Şehir Hastaneleri Personel Alım Detayları

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastaneleri, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapıyor. İşte bazı öne çıkan hastaneler ve alım yapılan pozisyonlar:

Etlik Şehir Hastanesi

  • Şoför, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, otopark görevlisi, sterilizasyon görevlisi, servis elemanı, bulaşıkçı, aşçı yardımcısı.

Sancaktepe Şehir Hastanesi

  • 30 güvenlik görevlisi

Bilkent Şehir Hastanesi

  • Beden işçisi, temizlik görevlisi.

Eskişehir Şehir Hastanesi

  • Beden işçisi, sterilizasyon görevlisi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

  • Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi, sterilizasyon teknisyeni.

Diğer Şehir Hastaneleri

İzmir, Konya, Manisa, Antalya ve Ankara şehir hastaneleri de dahil olmak üzere birçok ilde benzer pozisyonlar için alımlar devam ediyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Başvuru şartları pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve ilgili pozisyon için gerekli öğrenim düzeyini tamamlamış olması gerekiyor. Bazı pozisyonlar için özel şartlar ve sertifikalar istenebilir.

Başvurular, ilan edilen hastane veya üniversitenin resmi web sitesi üzerinden veya doğrudan ilgili hastane/üniversitenin insan kaynakları departmanına yapılabilmektedir.

Hastanelere İŞKUR üzerinden KPSS şartsız alım başladı!
Hastanelere personel alınıyor!
Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı 2024

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meclis’in bu haftaki gündemi kripto para! Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin zorunlu olacak
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa’da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
Başkan Erdoğan’dan iki unsur net tespit! İşte AK Parti’deki değişim ve yeni ruhun sırrı
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enflasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik
Ekşi Sözlük isimli lağım çukurunun kokmuş zihniyeti! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna verilen cevaplar mide bulandırdı
Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik
Tel Aviv’e Lahey darbesi! İsrail basını Netanyahu’yu hedef gösterdi: ‘Yalnız kaldık’ deyip kendilerini aklıyorlar
Tatil hayal oldu: Otellerin bayram tarifesi cep yakıyor! Fiyatlar 2’ye katlandı
GALATASARAY MI FENERBAHÇE Mİ? Kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller ve geçtiğimiz 20 yılda son maça kalan şampiyonluklar
Katil İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gizli hapishanelerde kan donduran işkence: Öldürme, infaz, sadistçe davranışlar...
Başıboş köpeklerden kaçarken kamyon altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın ailesinden yürek burkan sözler: Kızımı bu yüzden toprağa verdim
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sel uyarısı! Öğle saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 26 Mayıs 2024 hava durumu
Tahkim Kurulu’dan flaş Galatasaray - Fenerbahçe maçı kararı! Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat...
Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek
SON DAKİKA