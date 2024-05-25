Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı şartları açıklandı! KPSS şartsız binlerce belediye personel alımı başvuru ilanları

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İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla, Türkiye genelinde onlarca ilde yer alan belediyeler ve bağlı şirketler, KPSS şartı olmaksızın işçi ve personel alımı yapacağını duyurdu. Bu ilanlar, Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanmakta ve başvurular için gerekli olan genel şartlar ve kadrolar hakkında bilgiler verilmektedir. İşte başvuru yapacak adayların bilmesi gerekenler...