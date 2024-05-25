Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı şartları açıklandı! KPSS şartsız binlerce belediye personel alımı başvuru ilanları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. - 25.10.2024
Adana Yumurtalık Belediye Başkanlığı Personel Hizmetleri Ltd. Şti. - 26.05.2024
Balıkesir Gömeç Belediyesi Personel Limited Şirketi - 26.05.2024
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi - 27.05.2024
Ardahan Çıldır Belediyesi Personel Limited Şirketi - 28.05.2024
İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. - 28.05.2024
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 29.05.2024
Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. - 29.05.2024
İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. - 29.05.2024
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 30.05.2024
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.05.2024
Hatay Erzin Belediyesi Erzin Tarım Turizm Enerji İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. - 31.05.2024
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