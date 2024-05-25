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25-31 Mayıs Hastanelere İŞKUR üzerinden KPSS şartsız alım başladı! İşte 18 yaş üstü Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı başvuru şartları

Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Hastaneler ve sağlık kuruluşları, nitelikli ve donanımlı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla geniş çaplı alımlar gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu alımlar, hem iş arayan sağlık profesyonelleri hem de sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar için önemli bir kapı aralıyor. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve daha etkili sağlık çözümleri sunabilmek adına yapılan bu personel alımları, sektördeki nitelikli iş gücünün artmasına büyük katkı sağlayacak.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 09:33
25-31 Mayıs Hastanelere İŞKUR üzerinden KPSS şartsız alım başladı! İşte 18 yaş üstü Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı başvuru şartları

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için sunduğu yeni iş fırsatları ile dikkat çekiyor. Son yayımlanan bilgilere göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın hastanelerde çalışacak Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi pozisyonlarına personel alımı gerçekleştirilecek. Bu önemli pozisyon, hastaların hastaneye ilk adım attıkları andan itibaren doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Alım Süreci Başladı

İŞKUR, hastanelerde istihdam edilmek üzere 9 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alacak. Alım süreci, özellikle özel sektördeki hastaneler için planlanmış olup, KPSS puanı aranmayacak. Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlar için aranan genel başvuru şartları ve diğer kriterler şöyle sıralanmaktadır:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • En az 18 yaşında olmak
  • En az lise mezunu olmak
  • Dış görünümüne özen göstermek
  • Bilgisayar kullanabiliyor olmak
  • Gerekli durumlarda vardiyalı çalışmaya uygun olmak
  • Uzun süre ayakta kalabilecek durumda olmak
  • Adli sicil kaydının temiz olması
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
  • Uyuşturucu madde kullanmamış ya da tedavi görmemiş olmak
  • Alımların yapılacağı il ya da ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak

Başvuru Koşulları ve Süreç

Hastane personel alımında adayların genel başvuru şartlarının yanı sıra, ilan edilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Mezuniyet ve yaş şartları gibi özel koşullar ilanın detaylarına göre değişkenlik gösterebilir.

İŞKUR üzerinden Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi gibi ilanlara başvuru yapmak için izlenecek adımlar şunlardır:

İŞKUR'un resmi internet sitesine gidin ve e-Şube bölümüne erişin.

Eğer daha önce kayıt olmadıysanız, sistemde bir hesap oluşturun.

Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" veya "Açık İş İlanları Ara" bölümüne gidin.

Arama kriterlerine uygun filtrelemeler yaparak ilgili iş ilanlarını bulun. Bu, iş pozisyonu, il ya da ilçe gibi detayları içerebilir.

İlgilendiğiniz iş ilanına tıkladığınızda, ilanın detaylarına ve başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz.

Başvuru yap butonuna tıklayarak gerekli bilgileri doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi ve detaylı yönlendirme için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz: İŞKUR e-Şube.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi İş İlanları

İstanbul / Bağcılar

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Bağcılar
  • Referans No: 00008245969
  • İlan Tarihi: 26.05.2024
  • Başvuru Süresi: 4 Gün Kaldı

İstanbul / Bakırköy

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 2
  • Başvuru Şekli: İl Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Bakırköy
  • Referans No: 00008252226
  • İlan Tarihi: 30.05.2024
  • Başvuru Süresi: 8 Gün Kaldı

Ankara / Keçiören

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 100
  • Başvuru Şekli: İl Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: Ankara / Keçiören
  • Referans No: 00008282237
  • İlan Tarihi: 31.05.2024
  • Başvuru Süresi: 9 Gün Kaldı

Ankara / Etimesgut

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: Ankara / Etimesgut
  • Referans No: 00008252530
  • İlan Tarihi: 31.05.2024
  • Başvuru Süresi: 9 Gün Kaldı

İstanbul / Bakırköy

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Bakırköy
  • Referans No: 00008264225
  • İlan Tarihi: 04.06.2024
  • Başvuru Süresi: 13 Gün Kaldı

İstanbul / Sancaktepe

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Sancaktepe
  • Referans No: 00008276198
  • İlan Tarihi: 06.06.2024
  • Başvuru Süresi: 15 Gün Kaldı

Sakarya / Adapazarı

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: Sakarya / Adapazarı
  • Referans No: 00008292025
  • İlan Tarihi: 13.06.2024
  • Başvuru Süresi: 22 Gün Kaldı

Tekirdağ / Çorlu

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: Tekirdağ / Çorlu
  • Referans No: 00008217747
  • İlan Tarihi: 15.07.2024
  • Başvuru Süresi: 54 Gün Kaldı

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