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18-51-52-53 yaş arası başvuru yapabilir! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları! Hastanelere personel alınıyor! 22-31 Mayıs 2024

İŞKUR, işgücü piyasasına sunduğu en değerli katkılardan biri olan mesleki eğitim programlarıyla, iş arayan bireylerin mevcut becerilerini geliştirip yeni yetenekler kazanmalarına olanak tanır. Gelişen ve değişen iş dünyasında nitelikli iş gücü ihtiyacı sürekli artmaktadır ve bu ihtiyacı karşılamak için mesleki eğitim programları büyük bir önem taşır. İŞKUR’un sunduğu mesleki eğitim kursları, teorik bilgi ile pratik deneyimi bir araya getirerek katılımcılarına kapsamlı bir öğrenme süreci sunar.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 09:25 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 09:25
18-51-52-53 yaş arası başvuru yapabilir! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları! Hastanelere personel alınıyor! 22-31 Mayıs 2024

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Bu programlar, çeşitli sektörlerde geniş bir yelpazede sunulan kurslarla, katılımcıların ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun seçenekler bulmalarını sağlar. İnşaat, bilişim, sağlık, turizm ve hizmet sektörleri gibi birçok farklı alanda verilen eğitimler, katılımcıların belirli bir meslekte uzmanlaşmalarına yardımcı olur. Böylece, iş arayanlar hem kendi potansiyellerini keşfetme şansı bulur hem de iş piyasasında daha rekabetçi bir konuma gelir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işgücü piyasasını düzenlemek ve istihdamı artırmak gibi önemli görevleri üstlenen bir kurumdur. İŞKUR, iş arayan bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve işverenlerin nitelikli iş gücüne ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktadır.

İŞKUR, Türkiye'de iş arayanlar için önemli bir kaynaktır ve sunduğu hizmetlerle hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarına cevap verir. İş piyasasındaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olan İŞKUR, iş arama ve işe alım süreçlerini daha verimli hale getirerek, Türkiye'nin istihdam oranını artırmayı hedefler. Herkes için ulaşılabilir ve kapsamlı bir destek sunan İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasındaki dengeyi sağlayarak, iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunur.

İŞKUR İnternet Sitesi Üzerinden İş Arama

İŞKUR'un resmi internet sitesi, iş arayanlar için birçok fırsat sunar. Site üzerinde yayınlanan güncel iş ilanları, farklı sektörlerde ve pozisyonlarda iş arayan kişiler için geniş bir yelpaze sunar. Özellikle, Hasta Kabul Kayıt Görevlisi gibi pozisyonlar için sıkça ilanlar yer alır. İş arayanlar, siteyi düzenli olarak ziyaret ederek, kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilirler. İŞKUR, kendi personel ihtiyaçları için de zaman zaman ilanlar yayımlayarak, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylara fırsatlar sunar.

Mesleki Eğitim ve İşe Hazırlık

İŞKUR, iş arayanların becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak çeşitli mesleki eğitim programları da düzenler. Bu programlar, bireylerin iş piyasasında daha rekabetçi olmalarını sağlar ve onlara yeni kariyer fırsatları açar. Ayrıca, iş başvurusu hazırlama gibi konularda da destek sağlayarak, adayların iş bulma süreçlerinde daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

İŞKUR, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iş piyasası ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iş ilanları yayınlar. Örneğin, İstanbul, Antalya, Kocaeli ve Ankara gibi büyük şehirlerde sağlık sektöründe özellikle Hasta Kabul Kayıt Görevlisi pozisyonu için sıkça personel alımı yapılır. Her ilan, belirli bir referans numarası ile detaylı bilgiler içerir ve adayların başvurularını kolaylaştırır.

Hastane Personel Alımı İlanları

Türkiye genelinde çeşitli şehirlerdeki sağlık kuruluşları için açık olan Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonlarına ait detaylar aşağıda yer almaktadır. Bu pozisyonlar, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde hasta kayıt işlemleri ve hasta kabul süreçlerinde çalışacak kişiler için uygun fırsatlar sunmaktadır. İş başvurusunda bulunacak adayların ilgili tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

İstanbul

Başvuru Tarihi: 31.05.2024
Referans No: 00008194176

Antalya

Başvuru Tarihi: 29.05.2024
Referans No: 00008250743

Kocaeli

Başvuru Tarihi: 29.05.2024
Referans No: 00008251452

İstanbul

Başvuru Tarihi: 28.05.2024
Referans No: 00008246751

İstanbul

Başvuru Tarihi: 27.05.2024
Referans No: 00008247396

Bursa

Başvuru Tarihi: 25.05.2024
Referans No: 00008242401

İstanbul

Başvuru Tarihi: 24.05.2024
Referans No: 00008179705

İstanbul

Başvuru Tarihi: 24.05.2024
Referans No: 00008236379

Kocaeli

Başvuru Tarihi: 24.05.2024
Referans No: 00008237246

İstanbul

Başvuru Tarihi: 23.05.2024
Referans No: 00008231675

İstanbul

Başvuru Tarihi: 23.05.2024
Referans No: 00008236439

Ankara

Başvuru Tarihi: 21.05.2024
Referans No: 00008226761

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara buradan web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR'un işleyişi, hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. İşgücü piyasasında istihdamı artırmak ve daha fazla kişiye iş imkanı sunmak amacıyla İŞKUR'un çalışmaları önemli bir rol oynamaktadır.

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