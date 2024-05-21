Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları! 18-58 yaş arası başvuru yapabilir! Hastanelere personel alınıyor! 21-31 Mayıs 2024

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Bu programlar, çeşitli sektörlerde geniş bir yelpazede sunulan kurslarla, katılımcıların ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun seçenekler bulmalarını sağlar. İnşaat, bilişim, sağlık, turizm ve hizmet sektörleri gibi birçok farklı alanda verilen eğitimler, katılımcıların belirli bir meslekte uzmanlaşmalarına yardımcı olur. Böylece, iş arayanlar hem kendi potansiyellerini keşfetme şansı bulur hem de iş piyasasında daha rekabetçi bir konuma gelir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işgücü piyasasını düzenlemek ve istihdamı artırmak gibi önemli görevleri üstlenen bir kurumdur. İŞKUR, iş arayan bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve işverenlerin nitelikli iş gücüne ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktadır.

İŞKUR, Türkiye'de iş arayanlar için önemli bir kaynaktır ve sunduğu hizmetlerle hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarına cevap verir. İş piyasasındaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olan İŞKUR, iş arama ve işe alım süreçlerini daha verimli hale getirerek, Türkiye'nin istihdam oranını artırmayı hedefler. Herkes için ulaşılabilir ve kapsamlı bir destek sunan İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasındaki dengeyi sağlayarak, iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunur.