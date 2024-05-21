KPSS şartı olmadan tüm Türkiye’de binlerce güvenlik görevlisi alım ilanları: İşte silahlı, silahsız ÖGG başvuru şartları detayları

Başlatılan istihdam seferberliği, Türkiye genelinde binlerce kişiye iş imkanı sunarak, işsizlik oranlarının düşmesine de katkı sağlayacaktır. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek ve gerekli eğitim ve sertifikaları alarak kariyerlerine güvenlik sektöründe devam edebileceklerdir. Türkiye genelinde 81 ilde, İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmadan binlerce Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) alımı yapılacağı duyuruldu. Alım, silahlı ve silahsız pozisyonlar için olacak ve adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı personel alımı, özellikle güvenlik sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.
Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları
İŞKUR'da yayınlanan ilana göre, başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması zorunludur:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak; kayıtlı değilse kayıt yaptırmak,
- Güvenlik görevlisi olarak çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,
- Erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş ya da askerlik çağına gelmişse askerlik hizmetini yapmış ya da tecilli olması,
- Sürekli çalışabilecek olması,
- Özel güvenlik görevlisi mesleğinin gerektirdiği işleri yapabilecek durumda olması,
- Kadronun gerektirdiği özel güvenlik kimlik kartına sahip olması (silahlı ya da silahsız).
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şunlardır:
- https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin.
- Açılan sayfada 'İş Arayan' kısmından giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda 'İş İlanları' yazan yere tıklayın.
- Son olarak, iş arama sayfası açılacak.
Bu sayfada, aradığınız pozisyonu yazan kısma başvurmak istediğiniz kadroyu yazın ve 'ARA' butonuna tıklayın.