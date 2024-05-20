57 bin 73 kamu memuru ACİL aranıyor! TÜRKŞEKER, TÜİK, TİKA, MEB, Sayıştay, TÜBİTAK, TSE personel alımı başvuruları başladı! 34-45 bin TL maaşla...

📚 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması : Bu atamaya ilişkin detaylar ve başvuru tarihleri henüz belirtilmemiş.

17 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

17 kamu kuruluşu toplamda 57.073 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA, MEB, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay, TÜBİTAK, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

🔴 Detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili kurumun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, memur maaşlarının 34 bin TL'den başladığı göz önüne alınarak maaş tahmini yapılmıştır. Ancak, unutmayın ki il ve mevkiye göre aylık maaşta değişiklikler olabilir. Dolayısıyla, daha kesin bilgi için ilgili kurumla iletişime geçebilirsiniz.