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57 bin 73 kamu memuru ACİL aranıyor! TÜRKŞEKER, TÜİK, TİKA, MEB, Sayıştay, TÜBİTAK, TSE personel alımı başvuruları başladı! 34-45 bin TL maaşla...

Türkiye genelinde memur olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat kapısı aralandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, toplamda 57.073 yeni personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımların detayları ve hangi pozisyonlarda hangi kurumların personel alacağı merak konusu oldu.İşte 57 bin memur alımı başvuru detayları...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 20:01 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 20:01
57 bin 73 kamu memuru ACİL aranıyor! TÜRKŞEKER, TÜİK, TİKA, MEB, Sayıştay, TÜBİTAK, TSE personel alımı başvuruları başladı! 34-45 bin TL maaşla...

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Türkiye genelinde memur olmak isteyen adaylar için müjdeli haber geldi. 17 kamu kurumu tarafından toplamda 57.073 personel alımı ilanı yayımlandı. En çok alım, uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında gerçekleştirilecek.


👩‍⚕️👨‍⚕️ Sağlık Bakanlığı: 36.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

  • 1 diyetisyen
  • 9 ebe
  • 2 hemşire
  • 25 sağlık memuru
  • 1 sağlık teknikeri
  • 3.498 tabip
  • 32.464 uzman tabip

👨‍💼 Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 15 uzman yardımcısı alacak.

👷‍♂️👷‍♀️ TÜRKŞEKER: 390 sürekli işçi alımı yapacak.

💻 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu): 21 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

👩‍⚕️👨‍⚕️ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 12 sözleşmeli personel alacak.

  • 6 hemşire
  • 4 sağlık teknikeri (1 Ameliyathane hizmetleri, 3 Tıbbi Sekreter)
  • 2 röntgen teknisyeni (Tıbbi görüntüleme teknikleri)

👨‍🎓👩‍💼 Kırıkkale Üniversitesi: 121 sözleşmeli personel alacak.

👨‍🏫👩‍🔬 Hitit Üniversitesi: 11 sözleşmeli personel alacak.

💻 Mersin Üniversitesi: 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

👨‍💼 TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı): 13 sözleşmeli personel alacak.

👨‍🎓👩‍💼 Tarsus Üniversitesi: 7 sözleşmeli personel alacak.

💻 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

👨‍💼 Sayıştay: 4 sözleşmeli personel alacak.

👨‍🔬👩‍💻 TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu): 266 personel alacak.

👮‍♂️👮‍♀️ İzmir Büyükşehir Belediyesi: 36 zabıta memuru alacak.

👨‍🎓👩‍⚕️👩‍🔬👨‍💼 Ankara Üniversitesi: 139 sözleşmeli personel alacak.

👨‍⚕️👮‍♂️ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı: 30 personel alacak.

📚 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması: Bu atamaya ilişkin detaylar ve başvuru tarihleri henüz belirtilmemiş.

17 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

17 kamu kuruluşu toplamda 57.073 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA, MEB, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay, TÜBİTAK, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

🔴 Detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili kurumun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, memur maaşlarının 34 bin TL'den başladığı göz önüne alınarak maaş tahmini yapılmıştır. Ancak, unutmayın ki il ve mevkiye göre aylık maaşta değişiklikler olabilir. Dolayısıyla, daha kesin bilgi için ilgili kurumla iletişime geçebilirsiniz.

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