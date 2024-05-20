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20-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları açıklandı! KPSS şartsız hastanelere, huzurevlerine hasta yaşlı bakım elemanı işçi ve personel alımı!

İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi görerek, işgücü piyasasında etkin bir rol oynamaktadır. İş arayanların İŞKUR üzerinden yapılan iş ilanlarına başvurmadan önce dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar, başvuru sürecinin sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 08:55 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 08:55
20-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları açıklandı! KPSS şartsız hastanelere, huzurevlerine hasta yaşlı bakım elemanı işçi ve personel alımı!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe önemli bir istihdam fırsatını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki hastaneler ve huzurevleri için yeni personel alımları gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı alım süreci, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle dikkat çeken bu alımlarda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylar başvurabilecek. İŞKUR'un duyurduğu bu yeni personel alımı, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. İşte 20-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları...

Huzurevleri İçin İŞKUR Üzerinden Yapılan Personel Alımları

Türkiye genelindeki huzurevlerine personel alımı, İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Bu alımlar, farklı kadrolar için gerçekleştirilmekte olup, başvuru süreci ve genel şartlar hakkında bilgi edinmek isteyenler için detaylar aşağıda sıralanmıştır.

Başvuru Genel Şartları:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • En az ilkokul mezunu olmak (özel kadrolar için istenen mezuniyet şartını taşıyor olmak),
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kaydolmak,
  • Başvurulan görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak,
  • Hastane ortamında çalışabilecek, sabırlı ve istekli olmak,
  • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
  • Hastalarla iyi ilişkiler kurabilmek,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, askerlik çağına gelmemiş veya tecilli olmak.


İlçe Geneli Başvuru - İSTANBUL / PENDİK

Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Pozisyon Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 20.05.2024
Başvuru Kodu: 00008235477
İlçe Geneli Başvuru - MUĞLA / MİLAS

Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Pozisyon Sayısı: 5
Son Başvuru Tarihi: 20.05.2024
Başvuru Kodu: 00008230137
İl Geneli Başvuru - KIRŞEHİR / KIRŞEHİR MERKEZ

Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 20.05.2024
Başvuru Kodu: 00008228603
İl Geneli Başvuru - ANKARA / ÇANKAYA

Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 20.05.2024
Başvuru Kodu: 00008225398
İlçe Geneli Başvuru - AYDIN / KUŞADASI

Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 21.05.2024
Başvuru Kodu: 00008245083
Ülke Geneli Başvuru - İZMİR / TORBALI

Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Pozisyon Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 21.05.2024
Başvuru Kodu: 00008230362
Ülke Geneli Başvuru - İSTANBUL / MALTEPE

Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Pozisyon Sayısı: 4
Son Başvuru Tarihi: 21.05.2024
Başvuru Kodu: 00008229940

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