18-56 yaş arası başvuru yapabilir! Hastanelere personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları! 20-31 Mayıs 2024

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işgücü piyasasını düzenlemek ve istihdamı artırmak gibi önemli görevleri üstlenen bir kurumdur. İŞKUR, iş arayan bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve işverenlerin nitelikli iş gücüne ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler, iş arayanlar ve işverenler için önemli bir kaynak oluştururken, işgücü piyasasının etkin ve verimli bir şekilde işlemesine de katkıda bulunur. İŞKUR'un sunduğu hizmetler arasında, iş ilanlarına erişim imkanı, mesleki eğitim programları ve iş başvurusu hazırlama destekleri bulunmaktadır.

İŞKUR, Türkiye'de iş arayanlar için önemli bir kaynaktır ve sunduğu hizmetlerle hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarına cevap verir. İş piyasasındaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olan İŞKUR, iş arama ve işe alım süreçlerini daha verimli hale getirerek, Türkiye'nin istihdam oranını artırmayı hedefler. Herkes için ulaşılabilir ve kapsamlı bir destek sunan İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasındaki dengeyi sağlayarak, iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunur.