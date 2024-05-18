KPSS şartsız tüm Türkiye'de binlerce (ÖGG) güvenlik görevlisi alımı yapılacak: İşte silahlı, silahsız başvuru şartları belli oldu

Bu kapsamlı alım, güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen pek çok kişiye iş imkanı sunmakta ve Türkiye'nin güvenlik altyapısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İŞKUR üzerinden yapılan bu alımlar, adayların kamu sektöründe istihdam edilme şansını artırarak, geniş bir istihdam kapısı açmaktadır.