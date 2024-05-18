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KPSS şartsız hastanelere, huzurevlerine hasta yaşlı bakım elemanı işçi ve personel alımı! İşte 20-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe önemli bir istihdam fırsatını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki hastaneler ve huzurevleri için yeni personel alımları gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı alım süreci, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle dikkat çeken bu alımlarda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylar başvurabilecek. İŞKUR’un duyurduğu bu yeni personel alımı, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. İşte 20-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 11:26 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 11:26
KPSS şartsız hastanelere, huzurevlerine hasta yaşlı bakım elemanı işçi ve personel alımı! İşte 20-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

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Başvuru yapmadan önce, ilan metnini dikkatle incelemek ve başvuru tarihlerini kontrol etmek önemlidir. Her ilanın kendi içinde belirli başvuru koşulları ve tarihleri olabilir. İŞKUR'un resmi internet sitesi bu süreçte en güvenilir kaynağınız olacaktır.

Huzurevleri İçin İŞKUR Üzerinden Yapılan Personel Alımları

Türkiye genelindeki huzurevlerine personel alımı, İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Bu alımlar, farklı kadrolar için gerçekleştirilmekte olup, başvuru süreci ve genel şartlar hakkında bilgi edinmek isteyenler için detaylar aşağıda sıralanmıştır.

Başvuru Genel Şartları:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • En az ilkokul mezunu olmak (özel kadrolar için istenen mezuniyet şartını taşıyor olmak),
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kaydolmak,
  • Başvurulan görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak,
  • Hastane ortamında çalışabilecek, sabırlı ve istekli olmak,
  • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
  • Hastalarla iyi ilişkiler kurabilmek,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, askerlik çağına gelmemiş veya tecilli olmak.


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