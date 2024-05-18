KPSS şartsız hastanelere, huzurevlerine hasta yaşlı bakım elemanı işçi ve personel alımı! İşte 20-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

İlçe Geneli Başvuru - İSTANBUL / PENDİK
Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Pozisyon Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 20.05.2024
Başvuru Kodu: 00008235477
İlçe Geneli Başvuru - MUĞLA / MİLAS
Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Pozisyon Sayısı: 5
Son Başvuru Tarihi: 20.05.2024
Başvuru Kodu: 00008230137
İl Geneli Başvuru - KIRŞEHİR / KIRŞEHİR MERKEZ
Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 20.05.2024
Başvuru Kodu: 00008228603
İl Geneli Başvuru - ANKARA / ÇANKAYA
Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 20.05.2024
Başvuru Kodu: 00008225398
İlçe Geneli Başvuru - AYDIN / KUŞADASI
Pozisyon: Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 21.05.2024
Başvuru Kodu: 00008245083
Ülke Geneli Başvuru - İZMİR / TORBALI