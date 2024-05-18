KPSS Şartsız En Az 25.555 TL Maaşla Silahlı Ve Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alımı! Başvuru Şartları Duyuruldu

Başvurular, İŞKUR 'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar, İŞKUR üzerinde açılan ilan sayfasından başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihleri ve süreci hakkında daha fazla bilgi, İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilan detaylarında açıkça belirtilmiştir.

Güvenlik görevlisi olmak, toplumda düzen ve güvenliği sağlama noktasında kritik bir rol oynar. Aynı zamanda, bu pozisyon için yapılan düzenli eğitimler ve sağlanan sertifikalar, kişisel ve mesleki gelişim için önemli fırsatlar sunar.

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ