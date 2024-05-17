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İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları 2024: 1608 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplamda 1608 personel alımı yapılacağı duyurusu, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Başvuru süreci 26 Nisan'da sona erdi ve şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında son açıklamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 11:22 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 11:22
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları 2024: 1608 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Şimdi ise sırada sonuç adımı var.

Başvuruda bulunan adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını sorguluyor. İşte o konu hakkında detaylar...

İçişleri Bakanlığı'nın 1608 sözleşmeli personel alımı için başvuruda bulunan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor. KPSS puan şartının arandığı bu alım süreci, Nisan ayında sona erdi. Başvurular, KPSS türü ve puanına göre değerlendirilecek ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden yapılacak.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV TEK AŞAMA OLACAK

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

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