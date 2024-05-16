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MSB kura çekimi canlı izle (msb.gov.tr) | MSB 1820 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı isim listesi asil yedek sonuçlar!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1829 kişilik açıktan sürekli işçi alımı için başvurular sona erdi. Başvuruların yoğun ilgi görmesi üzerine adaylar, kura çekim tarihini merakla bekliyordu. Peki, MSB 1820 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 06:03 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:28
MSB kura çekimi canlı izle msb.gov.tr | MSB 1820 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı isim listesi asil yedek sonuçlar!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 1820 işçi alımı süreci devam ediyor. Yapılan duyuruda, işçi alımı için belirlenen kura tarihine dair bilgiler paylaşıldı.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak sürekli işçi alımı kura çekimi 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacak.

Kura çekiminin canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

MSB KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB işçi alımı kura çekimi, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesi Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.

MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI

MSB 1829 işçi alımı kapsamında Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi, Meydancı gibi birçok meslek grubundan alımlar yapılıyor.

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