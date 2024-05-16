18-56 yaş arası başvuru yapabilir! 16-31 Mayıs 2024: Hastanelere personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

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İŞKUR, Türkiye'de iş arayanlar için önemli bir kaynaktır ve sunduğu hizmetlerle hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarına cevap verir. İş piyasasındaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olan İŞKUR, iş arama ve işe alım süreçlerini daha verimli hale getirerek, Türkiye'nin istihdam oranını artırmayı hedefler. Herkes için ulaşılabilir ve kapsamlı bir destek sunan İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasındaki dengeyi sağlayarak, iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunur.

İŞKUR İnternet Sitesi Üzerinden İş Arama İŞKUR'un resmi internet sitesi, iş arayanlar için birçok fırsat sunar. Site üzerinde yayınlanan güncel iş ilanları, farklı sektörlerde ve pozisyonlarda iş arayan kişiler için geniş bir yelpaze sunar. Özellikle, Hasta Kabul Kayıt Görevlisi gibi pozisyonlar için sıkça ilanlar yer alır. İş arayanlar, siteyi düzenli olarak ziyaret ederek, kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilirler. İŞKUR, kendi personel ihtiyaçları için de zaman zaman ilanlar yayımlayarak, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylara fırsatlar sunar.